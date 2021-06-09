***OMD* *OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.06.2021 09:16
ılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından i
10:321.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.450
10:328,5980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0072
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6223
En Düşük
8,5877
10:3210,4772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0031
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5076
En Düşük
10,4656
10:32522,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,00
|Açılış
|: 522,75
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
522,27
BIST En Aktif Hisseler10:30
|ATATP
|35,12
|49.124.486
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|4.780.227
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|85.410.587
|% 9,93
|
|GSDDE
|6,10
|2.469.590
|% 9,91
|
|BMSCH
|5,85
|103.724.750
|% 9,35
|
|METUR
|7,07
|3.048.288
|% -5,73
|
|YESIL
|3,36
|9.242.673
|% -5,35
|
|BASCM
|13,00
|25.506
|% -4,06
|
|YAPRK
|37,78
|803.166
|% -3,99
|
|VAKKO
|13,68
|7.671.072
|% -3,80
|
|THYAO
|14,48
|263.094.844
|% 0,00
|
|GARAN
|8,32
|144.915.040
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,81
|138.128.281
|% 0,77
|
|BMSCH
|5,85
|103.724.750
|% 9,35
|
|PGSUS
|83,85
|89.364.655
|% 1,33
|
|BOBET
|4,43
|85.410.587
|% 9,93
|
|BMSCH
|5,85
|103.724.750
|% 9,35
|
|THYAO
|14,48
|263.094.844
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,81
|138.128.281
|% 0,77
|
|GARAN
|8,32
|144.915.040
|% 0,24
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5924
|8,5947
|% -0,12
|
|Euro
|10,4679
|10,4745
|% -0,06
|
|Sterlin
|12,1489
|12,2098
|% 0,05
|
|Frank
|9,5446
|9,6021
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2842
|2,2956
|% -0,15
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|-1,45
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|3.463
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.445
|3.534
|-5,31
|
|Yarım
|1.665
|1.710
|-2,57
|
|Çeyrek
|835
|855
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,58
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,53
|72,53
|0,31
|
Seans Raporu
10:30
daha fazla
-
10:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, PETKM, THYAO
-
10:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, SAHOL, PGSUS
-
10:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 77 artarak (% 0.38 ) 1, 273
-
10:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, SEKUR, BOBET, GSDDE
-
10:45
ATATP, TUCLK, ARSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında