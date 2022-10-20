***OMD* *OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.10.2022 10:06
***OMD******OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OMD, OSMEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bora Bekit tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073024
BIST
10:053.892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 11,76
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.896
En Düşük
3.886
10:0518,5972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6277
En Düşük
18,5562
10:0518,2158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0422
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,2350
En Düşük
18,1338
10:05973,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,96
|Açılış
|: 973,42
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
977,31
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler10:03
|SMRTG
|125,50
|303.573.564
|% 100,00
|
|ZEDUR
|33,18
|3.028.273
|% 9,65
|
|VERTU
|35,90
|1.158.924
|% 5,28
|
|ALKA
|124,40
|1.828.804
|% 5,25
|
|INTEM
|90,00
|44.170.418
|% 4,77
|
|BRKO
|1,67
|370.683
|% -7,73
|
|ROYAL
|4,58
|446.654
|% -7,10
|
|COSMO
|72,00
|4.294.150
|% -3,61
|
|ALMAD
|4,45
|1.866.548
|% -3,26
|
|LINK
|39,54
|99.562
|% -2,08
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,07
|4.551.636.552
|% -0,30
|
|TUPRS
|362,00
|3.638.411.290
|% 0,56
|
|HALKB
|8,52
|2.884.272.900
|% 0,00
|
|PETKM
|13,60
|1.969.331.592
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,07
|4.551.636.552
|% -0,30
|
|TSKB
|2,79
|1.052.707.406
|% 0,00
|
|HALKB
|8,52
|2.884.272.900
|% 0,00
|
|PETKM
|13,60
|1.969.331.592
|% 0,00
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5899
|18,6001
|% 0,02
|
|Euro
|18,1894
|18,2039
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,8046
|20,9089
|% 0,21
|
|Frank
|18,4288
|18,5399
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9314
|4,9561
|% 0,15
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.628
|-1,03
|
|Altın Gr.
|974
|974
|1,93
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.633
|6.720
|7,00
|
|Yarım
|3.232
|3.286
|4,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.644
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,42
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|0,01
|
|B. Petrol
|93,50
|93,50
|1,09
|
Seans Raporu
10:03
daha fazla
-
10:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 38 artarak (% 0.27 ) 4, 270
-
10:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:18
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle SMRTG, ECBYO, BRKO
-
10:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:18XU100
Endeks 3, 894 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 2, 672.00 milyon TL de