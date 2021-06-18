***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
18.06.2021 15:36
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
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Bilgilendirme Politikası
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.06.2021 tarihinde yapılan şirketimiz Genel Kurulunda onaylanan Bilgilendirme Poltikası ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943053
BIST
16:431.400
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -14,36
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.393
16:438,7386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0193
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7437
En Düşük
8,6544
16:4310,3802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0173
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
16:43498,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,05
|Açılış
|: 498,19
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler16:41
|IDGYO
|6,05
|1.358.014
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.272.479
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.900.532
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.269.305
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|9.083.402
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|KRDMA
|6,15
|19.343.387
|% -5,38
|
|THYAO
|14,47
|1.200.933.872
|% -1,30
|
|GARAN
|8,22
|668.816.250
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,12
|625.626.657
|% 0,00
|
|EREGL
|18,01
|590.925.283
|% -3,74
|
|KRDMD
|6,89
|486.146.699
|% -3,91
|
|EKGYO
|2,12
|625.626.657
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|286.673.196
|% -0,46
|
|THYAO
|14,47
|1.200.933.872
|% -1,30
|
|GARAN
|8,22
|668.816.250
|% 0,37
|
|IHLGM
|1,20
|84.045.599
|% -0,83
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7333
|8,7378
|% 0,21
|
|Euro
|10,3689
|10,3758
|% -0,21
|
|Sterlin
|12,0380
|12,0984
|% -0,56
|
|Frank
|9,4266
|9,4834
|% -0,38
|
|Riyal
|2,3198
|2,3314
|% 0,07
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|0,58
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,56
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|8,00
|
|Tam
|3.287
|3.371
|7,74
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|2,32
|
|Çeyrek
|796
|815
|1,15
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,99
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|72,69
|72,69
|-0,41
|
Seans Raporu
16:41
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16:52
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