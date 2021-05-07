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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

07.05.2021 17:29



***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 07.05.2021 tarihli ve 17 sayılı kararı doğrultusunda,
Şirketimizin Ana Sözleşmesinin Şirket Süresi başlıklı 5. maddesinin, Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 9. maddesininin, Şirketi Temsil ve ilzam İlçe Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi başlıklı 10. Madddesinin, Genel Kurul başlıklı 12. maddesinin, TC. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Gönderilecek Belgeler başlıklı 14. maddesinin, Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 17. Maddesinin, Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum başlıklı 24. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu' nun düzenlemeleriyle ekteki gibi tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu' na gerekli iznin alınması için başvurda bulunulmuştur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935297


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