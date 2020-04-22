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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

22.04.2020 18:15
GÜNCEL HABERLER



***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2020
Açıklamalar

01.01.2020-31.03.2020 Dönemi Faaliyet Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839902


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 212,30 6.254.062 % 10,00  
LOGO 78,65 60.971.240 % 10,00  
LINK 31,24 18.307.696 % 10,00  
POLTK 84,70 205.482 % 10,00  
OZRDN 2,42 155.422 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5825 8,6256 % 0,40  
Frank 7,1677 7,2109 % 0,04  
Riyal 1,8531 1,8624 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.714 1.715 28,33  
Altın Gr. 385 385 6,77  
Cumhuriyet 2.467 2.529 45,50  
Tam 2.532 2.595 46,60  
Yarım 1.234 1.267 22,70  
Çeyrek 619 633 11,30  
Gümüş.Ons 15,02 15,06 0,15  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,04  
B. Petrol 20,50 20,50 1,17  
Seans Raporu
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