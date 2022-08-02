***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
02.08.2022 18:15
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.08.2022
Açıklamalar
01.01.2022 - 30.06.2022 Dönemi Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051217
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -8,73
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.681
En Düşük
2.639
18:0517,9567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0709
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
18:0518,3145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0542
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
18:051.025,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,58
|Açılış
|: 1.025,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|33,44
|848.841
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|466.995.365
|% 9,98
|
|TMSN
|49,16
|437.615.063
|% 9,98
|
|BMSCH
|13,79
|96.500.825
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,45
|71.246.442
|% 9,96
|
|KZBGY
|57,45
|111.403.811
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|5.995.817
|% -9,95
|
|ICBCT
|6,20
|111.547.350
|% -9,75
|
|IHGZT
|0,76
|21.331.142
|% -9,52
|
|EMNIS
|31,00
|1.023.002
|% -9,41
|
|THYAO
|52,50
|6.992.451.854
|% 1,94
|
|SASA
|48,26
|2.983.367.167
|% 3,78
|
|SISE
|22,82
|2.499.114.054
|% -1,21
|
|TOASO
|78,85
|1.527.059.854
|% 5,91
|
|EREGL
|27,74
|1.441.064.412
|% -1,07
|
|TSKB
|2,61
|919.798.829
|% -0,76
|
|EKGYO
|3,09
|988.087.373
|% -1,59
|
|ODAS
|4,01
|1.235.890.729
|% 3,08
|
|YKBNK
|4,82
|1.229.313.064
|% -0,62
|
|SKBNK
|1,68
|316.819.310
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9478
|17,9567
|% 0,40
|
|Euro
|18,3042
|18,3145
|% -0,30
|
|Sterlin
|21,8498
|21,9594
|% -0,07
|
|Frank
|18,7264
|18,8392
|% -0,22
|
|Riyal
|4,7623
|4,7862
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|4,88
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|5,20
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.840
|6.907
|24,00
|
|Yarım
|3.333
|3.377
|12,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.688
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,20
|20,23
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,64
|-0,08
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLKIM
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 325 adet işlem
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17:58PARSN
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 363, 522 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 17.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 364 adet işlem
-
17:56KATMR
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 342, 653 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, EKGYO, PETKM