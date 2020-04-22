***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 19.820.509 562.736 2.131.942 -82.726 1.545 1.129.912 10.112.963 157.321 33.834.202 33.834.202Transferler328.056 -170.735 -157.321Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.707 11.540.534 11.558.241 11.558.241Dönem Karı (Zararı)11.540.534 11.540.534 11.540.534Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.707 17.707 17.707Kar Payları-165.908 -165.908 -165.908Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-328.056 -328.056 -328.056Dönem Sonu Bakiyeler10 19.820.509 562.736 -328.056 2.131.942 -65.019 1.545 1.457.968 9.776.320 11.540.534 44.898.479 44.898.479Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 19.820.509 562.736 -328.056 2.131.942 -65.019 1.545 1.457.968 9.776.320 11.540.534 44.898.479 44.898.479Transferler11.540.534 -11.540.534Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)293.700 7.810.686 8.104.386 8.104.386Dönem Karı (Zararı)7.810.686 7.810.686 7.810.686Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)293.700 293.700 293.700Dönem Sonu Bakiyeler10 19.820.509 562.736 -328.056 2.131.942 228.681 1.545 1.457.968 21.316.854 7.810.686 53.002.865 53.002.865Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.556.403 2.754.330Dönem Karı (Zararı)7.810.686 1.004.366Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.810.686 1.004.366Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.218.375 -944.981Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler128.476 66.097Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler738.510Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler738.510Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.732.255 291.702Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.732.255 291.702Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.449.900 -1.348.329Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler1.449.900 -1.348.329Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.169.234 45.549İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler24.757.470 3.018.117Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-38.169.243 -5.536.202Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-407.679 -4.371.907İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.091 -18.018İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-397.588 -4.353.889Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.039.734 944.344İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.039.734 944.344Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler60.401.502 11.719.047İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-322.209 543İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)60.723.711 11.718.504Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler893.156 262.835İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)893.156 262.835Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları38.786.531 3.077.502Alınan Faiz-9.735.236 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.817.696 -323.172Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.677.196 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-782.085 9.300Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-782.085 9.300Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-704.351 9.300Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-77.734 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.671.272 1.348.329Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.251.065 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-3.251.065 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-420.207 0Alınan Faiz0 1.348.329YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.103.046 4.111.959NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.103.046 4.111.959DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 23.436.792 6.966.983DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 44.539.838 11.078.942Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 66.257.542 23.436.792Finansal Yatırımlar6 113.666.352 75.497.109Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar113.666.352 75.497.109Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar113.666.352 75.497.109Ticari Alacaklar7 29.492.235 29.423.951İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 589.369 579.278İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar28.902.866 28.844.673Diğer Alacaklar8 5.184.741 6.885.080İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.184.741 6.885.080Peşin Ödenmiş Giderler957.711 157.392İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler957.711 157.392Diğer Dönen Varlıklar30 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar30 0ARA TOPLAM215.558.611 135.400.324TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR215.558.611 135.400.324DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 10.240 10.240Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar10.240 10.240Maddi Duran Varlıklar1.492.964 1.281.856Taşıtlar185.100 209.244Mobilya ve Demirbaşlar1.234.460 995.821Özel Maliyetler73.404 76.791Kullanım Hakkı Varlıkları2.624.195 2.683.714Maddi Olmayan Duran Varlıklar484.543 487.111Diğer Haklar19.282 21.610Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar465.261 465.501Ertelenmiş Vergi Varlığı459.757 732.834TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.071.699 5.195.755TOPLAM VARLIKLAR220.630.310 140.596.079KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.355.605 4.606.670İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.355.605 4.606.670Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.232.536 1.423.670Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar123.069 3.183.000Ticari Borçlar7 155.980.030 81.614.741İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 155.980.030 81.614.741Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.251.589 995.081Diğer Borçlar8 2.169.603 1.532.955Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.935.071 1.675.466Kısa Vadeli Karşılıklar2.231.099 2.717.030Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.121.099 2.607.030Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar110.000 110.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler193.891 26.440İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler193.891 26.440ARA TOPLAM165.116.888 93.168.383TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER165.116.888 93.168.383UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.474.840 1.517.451İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.474.840 1.517.451Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.474.840 1.355.493Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar0 161.958Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.035.717 1.011.766Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.035.717 1.011.766TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.510.557 2.529.217TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER167.627.445 95.697.600ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar53.002.865 44.898.479Ödenmiş Sermaye16 19.820.509 19.820.509Sermaye Düzeltme Farkları16 562.736 562.736Geri Alınmış Paylar (-)10 -328.056 -328.056Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 2.131.942 2.131.942Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 230.226 -63.474Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)230.226 -63.474Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)228.681 -65.019Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.545 1.545Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 1.457.968 1.457.968Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 21.316.854 9.776.320Net Dönem Karı veya Zararı7.810.686 11.540.534TOPLAM ÖZKAYNAKLAR53.002.865 44.898.479TOPLAM KAYNAKLAR220.630.310 140.596.079Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat675.996.183 245.651.846Satışların Maliyeti-650.297.425 -238.400.846TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.698.758 7.251.000BRÜT KAR (ZARAR)25.698.758 7.251.000Genel Yönetim Giderleri-12.194.636 -6.101.356Pazarlama Giderleri-5.293.689 -2.198.760Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler523.856 505.106Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.775.234 -5.207ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.959.055 -549.217FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.959.055 -549.217Finansman Gelirleri5.239.646 2.625.159Finansman Giderleri-1.218.781 -1.026.027SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.979.920 1.049.915Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.169.234 -45.549Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -1.978.997 -182.917Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 -190.237 137.368SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.810.686 1.004.366DÖNEM KARI (ZARARI)7.810.686 1.004.366Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.810.686 1.004.366Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 12 0,39000000 0,05000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar293.701 -74.282Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)376.540 -95.233Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-82.839 20.951Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-82.839 20.951Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)293.701 -74.282TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.104.387 930.084Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.104.387 930.084http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839901BIST