***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 19.820.509 562.736 2.131.942 -82.726 1.545 1.129.912 10.112.963 157.321 33.834.202 33.834.202Transferler157.321 -157.321Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.977 1.902.862 1.910.839 1.910.839Dönem Karı (Zararı)1.902.862 1.902.862 1.902.862Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.977 7.977 7.977Kar Payları10 -165.908 -165.908 -165.908Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-178.056 -178.056 -178.056Dönem Sonu Bakiyeler10 19.820.509 562.736 -178.056 2.131.942 74.749 1.545 1.129.912 10.104.376 1.902.862 35.401.077 35.401.077Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 19.820.509 562.736 -328.056 2.131.942 -65.019 1.545 1.457.968 9.776.320 11.540.534 44.898.479 44.898.479Transferler602.451 10.938.083 -11.540.534Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)239.562 21.755.703 21.995.265 21.995.265Dönem Karı (Zararı)21.755.703 21.755.703 21.755.703Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)239.562 239.562 239.562Kar Payları10 -800.000 -800.000 -800.000Dönem Sonu Bakiyeler10 19.820.509 562.736 -328.056 2.131.942 174.543 1.545 2.060.419 19.914.403 21.755.703 66.093.744 66.093.744Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI91.943.458 -5.547.599Dönem Karı (Zararı)21.755.703 1.902.862Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.588.421 -2.307.418Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler621.405 632.459Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.470.212 731.331Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.470.212 831.331Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -100.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.450.439 -3.559.204Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.450.439 -3.559.204Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -2.872.504Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -2.872.504Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.510.760 620.416Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.436.483 2.140.084İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler70.572.465 -2.105.065Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4.317.373 -8.758.346Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-58.898.581 -3.856.802İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.565 840İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-58.900.146 -3.857.642Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-996.392 -812.468İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-996.392 -812.468Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)0 -324.214Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler122.217.330 41.679.989İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.402.999 341.667İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)117.814.331 41.338.322Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler800.647 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)800.647 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.132.088 -30.033.224Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.132.088 -30.033.224Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları100.916.589 -2.509.621Ödenen Faiz-3.864.424 -3.050.933Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 342.250Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.325.135 -329.295Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.783.572 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.427.941 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.427.941 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.198.825 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-229.116 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.786.925 3.433.601İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri17.404.385 4.576.000Kredilerden Nakit Girişleri17.404.385 4.576.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-817.460 -976.491Ödenen Temettüler-800.000 -165.908YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)100.302.442 -2.113.998NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)100.302.442 -2.113.998DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.436.792 6.966.983DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ123.739.234 4.852.985Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 162.867.432 23.436.792Finansal Yatırımlar6 71.179.736 75.497.109Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar71.179.736 75.497.109Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar71.179.736 75.497.109Ticari Alacaklar7 87.983.137 29.084.556İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 577.713 579.278İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar87.405.424 28.505.278Diğer Alacaklar8 8.220.867 7.224.475İlişkiln Ödenmiş Giderler954.517 157.392İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler954.517 157.392ARA TOPLAM331.205.689 135.400.324TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR331.205.689 135.400.324DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 10.257 10.240Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar10.257 10.240Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar10.257 10.240Maddi Duran Varlıklar8.938.913 1.281.856Kullanım Hakkı Varlıkları2.173.533 2.683.714Maddi Olmayan Duran Varlıklar257.995 487.111Ertelenmiş Vergi Varlığı11 1.223.253 732.834TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.603.951 5.195.755TOPLAM VARLIKLAR343.809.640 140.596.079KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18.242.265 4.606.670İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar18.242.265 4.606.670Kiralama İşlemlerinden Borçlar17.404.385 1.423.670Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar837.880 3.183.000Ticari Borçlar7 245.511.329 81.614.741İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 5.181.161 778.145İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar240.330.168 80.836.596Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.263.115 995.081Diğer Borçlar8 2.065.568 1.532.955İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.065.568 1.532.955Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 4.285.090 1.675.466Kısa Vadeli Karşılıklar3.453.494 2.717.030Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.343.494 2.607.030Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar110.000 110.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler371.298 26.440İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler371.298 26.440ARA TOPLAM275.192.159 93.168.383TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER275.192.159 93.168.383UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.410.759 1.517.451İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.410.759 1.517.451Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.410.759 1.355.493Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar0 161.958Uzun Vadeli Karşılıklar1.112.978 1.011.766Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.112.978 1.011.766TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.523.737 2.529.217TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER277.715.896 95.697.600ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar66.093.744 44.898.479Ödenmiş Sermaye10 19.820.509 19.820.509Sermaye Düzeltme Farkları10 562.736 562.736Geri Alınmış Paylar (-)10 -328.056 -328.056Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 2.131.942 2.131.942Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 176.088 -63.474Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)174.543 -65.019Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)174.543 -65.019Diğer Kazançlar (Kayıplar)1.545 1.545Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 2.060.419 1.457.968Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 19.914.403 9.776.320Net Dönem Karı veya Zararı21.755.703 11.540.534TOPLAM ÖZKAYNAKLAR66.093.744 44.898.479TOPLAM KAYNAKLAR343.809.640 140.596.079Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı11 1.301.886.089 395.827.320 625.889.906 150.175.474Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti11 -1.239.709.028 -380.642.934 -589.411.603 -142.242.089FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)62.177.061 15.184.386 36.478.303 7.933.385BRÜT KAR (ZARAR)62.177.061 15.184.386 36.478.303 7.933.385Genel Yönetim Giderleri-27.154.935 -12.543.268 -14.960.298 -6.441.912Pazarlama Giderleri-12.771.654 -4.469.140 -7.477.965 -2.270.380Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.462.640 1.997.859 938.784 1.492.753Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.227.680 -63.818 -452.446 -58.611ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.485.432 106.019 14.526.378 655.235FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.485.432 106.019 14.526.378 655.235Finansman Gelirleri9.747.016 4.487.064 4.507.370 1.861.905Finansman Giderleri-1.965.985 -2.069.805 -747.204 -1.043.778SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.266.463 2.523.278 18.286.544 1.473.362Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.510.760 -620.416 -4.341.526 -574.867Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -7.068.749 -178.485 -5.089.752 4.432Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 557.989 -441.931 748.226 -579.299SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21.755.703 1.902.862 13.945.018 898.495DÖNEM KARI (ZARARI)21.755.703 1.902.862 13.945.018 898.495Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları21.755.703 1.902.862 13.945.018 898.495Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar239.563 7.977 -54.138 82.261Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)307.132 10.227 -69.408 105.462Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-67.569 -2.250 15.270 -23.201Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 -67.569 -2.250 15.270 -23.201Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)239.563 7.977 -54.138 82.261TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.995.266 1.910.839 13.890.880 980.756Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları21.995.266 1.910.839 13.890.880 980.756http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861487BIST