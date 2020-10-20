***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 19.820.509 562.736 2.131.942 -82.726 1.545 1.129.912 10.112.963 157.321 33.834.202 33.834.202Transferler328.056 -170.735 -157.321Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-95.021 6.184.755 6.089.734 6.089.734Dönem Karı (Zararı)6.184.755 6.184.755 6.184.755Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-95.021 -95.021 -95.021Kar Payları10 -165.908 -165.908 -165.908Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-328.056 -328.056 -328.056Dönem Sonu Bakiyeler10 19.820.509 562.736 -328.056 2.131.942 -177.747 1.545 1.457.968 9.776.320 6.184.755 39.429.972 39.429.972Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 19.820.509 562.736 -328.056 2.131.942 -65.019 1.545 1.457.968 9.776.320 11.540.534 44.898.479 44.898.479Transferler602.451 10.938.083 -11.540.534Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-65.500 36.531.767 36.531.767 36.531.767Dönem Karı (Zararı)36.531.767 36.531.767 36.531.767Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-65.500 -65.500 -65.500Sermaye Arttırımı98.500 363.465 461.965 461.965Kar Payları-1.200.000 -1.200.000 -1.200.000Dönem Sonu Bakiyeler10 19.919.009 562.736 -328.056 2.495.407 -130.519 1.545 2.060.419 19.514.403 36.531.767 80.626.711 80.626.711Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI66.800.458 -14.480.460Dönem Karı (Zararı)36.531.767 6.184.755Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.701.661 -2.153.816Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.239.865 575.724Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.947.601 408.453Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.947.601 408.453Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler281.271 -3.559.204Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler281.271 -3.559.204Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-316.045 421.211Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.451.031 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler32.867.317 -23.812.670Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-14.540.055 -27.016.056Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-86.954.498 -9.253.783İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)177.600 -228.306İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-87.132.098 -9.025.477Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.292.192 1.325.646İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.292.192 1.325.646Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-528.878 -236.362Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler134.079.314 16.853.266İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)310.360 1.543.632İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)133.768.954 15.309.634Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.241.941 183.371İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.241.941 183.371İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.861.685 -5.668.752Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.861.685 -172.089Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-5.496.663Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları72.100.745 -19.781.731Alınan Faiz4.274.926 5.510.511Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.325.731 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.249.482 -209.240YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.065.375 -170.684Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.065.375 -170.684Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.053.191 -452.958Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.184 282.274FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.507.540 13.523.809Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.525.000Kredilerden Nakit Girişleri7.525.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 15.153.717Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 15.153.717Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-817.460 -1.464.000Ödenen Temettüler-1.200.000 -165.908YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)62.242.623 -1.127.335NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)62.242.623 -1.127.335DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 23.436.792 6.966.983DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 85.679.415 5.839.648Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 128.757.733 23.436.792Finansal Yatırımlar6 90.037.164 75.497.109Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar90.037.164 75.497.109Ticari Alacaklar7 116.039.054 29.084.556İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 401.678 579.278İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar115.637.376 28.505.278Diğer Alacaklar8 11.516.667 7.224.475İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.516.667 7.224.475Peşin Ödenmiş Giderler686.270 157.392İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler686.270 157.392ARA TOPLAM347.036.888 135.400.324TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR347.036.888 135.400.324DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 2.507.757 10.240Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar2.507.757 10.240Maddi Duran Varlıklar11.335.047 1.281.856Kullanım Hakkı Varlıkları2.173.533 2.683.714Maddi Olmayan Duran Varlıklar499.295 487.111Ertelenmiş Vergi Varlığı12 1.067.354 732.834TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.582.986 5.195.755TOPLAM VARLIKLAR364.619.874 140.596.079KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.329.470 4.606.670İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.329.470 4.606.670Kiralama İşlemlerinden Borçlar837.880 1.423.670Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar491.590 3.183.000Ticari Borçlar7 261.278.874 81.614.741İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 1.088.505 778.145İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar260.190.369 80.836.596Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.718.798 995.081Diğer Borçlar8 3.394.640 1.532.955İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.394.640 1.532.955Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 3.781.189 1.675.466Kısa Vadeli Karşılıklar3.176.286 2.717.030Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.066.286 2.607.030Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar110.000 110.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18.960 26.440İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18.960 26.440ARA TOPLAM274.698.217 93.168.383TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER274.698.217 93.168.383UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8.036.592 1.517.451İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.036.592 1.517.451Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.410.759 1.355.493Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar6.625.833 161.958Uzun Vadeli Karşılıklar1.258.354 1.011.766Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.258.354 1.011.766TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.294.946 2.529.217TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER283.993.163 95.697.600ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar80.626.711 44.898.479Ödenmiş Sermaye10 19.919.009 19.820.509Sermaye Düzeltme Farkları10 562.736 562.736Geri Alınmış Paylar (-)10 -328.056 -328.056Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 2.495.407 2.131.942Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 -128.974 -63.474Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-130.519 -65.019Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-130.519 -65.019Diğer Kazançlar (Kayıplar)1.545 1.545Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 2.060.419 1.457.968Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 19.514.403 9.776.320Net Dönem Karı veya Zararı36.531.767 11.540.534TOPLAM ÖZKAYNAKLAR80.626.711 44.898.479TOPLAM KAYNAKLAR364.619.874 140.596.079Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı11 1.882.408.061 586.105.087 580.521.972 190.277.767Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti11 -1.777.781.354 -558.435.451 -538.072.326 -177.792.517FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)104.626.707 27.669.636 42.449.646 12.485.250BRÜT KAR (ZARAR)104.626.707 27.669.636 42.449.646 12.485.250Genel Yönetim Giderleri-44.826.371 -19.429.900 -17.671.436 -6.886.632Pazarlama Giderleri-22.384.741 -7.104.973 -9.613.087 -2.635.833Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.351.832 5.083.862 -110.808 3.086.003Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.373.744 -253.791 -146.064 -189.973ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.393.683 5.964.834 14.908.251 5.858.815FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35.393.683 5.964.834 14.908.251 5.858.815Finansman Gelirleri15.504.819 5.302.659 5.757.803 815.595Finansman Giderleri-3.652.109 -3.397.818 -1.686.124 -1.328.013SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)47.246.393 7.869.675 18.979.930 5.346.397Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.714.626 -1.684.920 -4.203.866 -1.064.504Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -11.030.671 -1.263.709 -3.961.922 -1.085.224Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 316.045 -421.211 -241.944 20.720SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)36.531.767 6.184.755 14.776.064 4.281.893DÖNEM KARI (ZARARI)36.531.767 6.184.755 14.776.064 4.281.893Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları36.531.767 6.184.755 14.776.064 4.281.893Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/(kayıp) 13 1,84000000 0,31000000 0,74000000 0,21000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-65.499 -95.025 -305.062 -103.002Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-65.499 -95.025 -305.062 -103.002Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 18.474 26.802 86.043 29.052Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-83.973 -121.827 -391.105 -132.054Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-65.499 -95.025 -305.062 -103.002TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)36.466.268 6.089.730 14.471.002 4.178.891Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları36.466.268 6.089.730 14.471.002 4.178.891http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882640BIST