***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









2.357.646 -14.540.055Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler27.482.489 -86.954.498İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-759.626 177.600İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)28.242.115 -87.132.098Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.783.730 -4.292.192İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.783.730 -4.292.192Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-668.142 -528.878Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-145.782.606 134.079.314İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.119.526 310.360İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-142.663.080 133.768.954Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)101.543Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.356.729 3.241.941İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.356.729 3.241.941İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-23.137.026 1.861.685Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-26.099.031 1.861.685Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.962.005Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-84.603.402 72.100.745Alınan Temettüler348.564 0Alınan Faiz35.725.772 4.274.926Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-28.826.799 -2.325.731Vergi İadeleri (Ödemeleri)-22.123.086 -7.249.482YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.484.992 -10.065.375Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-42.645.837 -10.065.375Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-41.407.823 -10.053.191Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.238.014 -12.184Alınan Temettüler-348.564 0Alınan Faiz25.509.409 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI77.321.737 5.507.540Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri182.597.890 7.525.000Kredilerden Nakit Girişleri21.668.000 7.525.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri160.929.890 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-94.557.972 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.366.132 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-93.191.840 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-645.458 -817.460Ödenen Temettüler-3.000.000 -1.200.000Ödenen Faiz-7.072.723 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-39.642.206 62.242.623NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-39.642.206 62.242.623DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ143.786.450 23.436.792DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ104.144.244 85.679.415Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 154.077.854 185.590.236Finansal Yatırımlar6 114.187.215 116.138.580Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar114.187.215 116.138.580Ticari Alacaklar7 141.467.162 168.949.651İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.134.434 374.808İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar140.332.728 168.574.843Diğer Alacaklar8 13.332.088 16.115.818İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13.332.088 16.115.818Peşin Ödenmiş Giderler1.031.639 363.497İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.031.639 363.497ARA TOPLAM424.095.958 487.157.782TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR424.095.958 487.157.782DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 7.486.610 4.082.321Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.486.610 4.082.321Maddi Duran Varlıklar54.490.762 17.318.149Kullanım Hakkı Varlıkları1.702.710 3.508.703Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.075.177 511.464Ertelenmiş Vergi Varlığı12 2.655.871 2.148.904TOPLAM DURAN VARLIKLAR67.411.130 27.569.541TOPLAM VARLIKLAR491.507.088 514.727.323KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar71.368.632 17.284.211İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar71.368.632 17.284.211Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.227.336 1.444.871İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 15.839.340Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar70.141.296Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.501.599 1.798.333İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.501.599 1.798.333Banka Kredileri1.501.599 1.798.333Ticari Borçlar7 223.627.353 361.328.452İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 28.246 3.147.772İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar223.599.107 358.180.680Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.395.686 2.294.143Diğer Borçlar8 2.043.696 4.510.026Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 3.419.367 7.229.411Kısa Vadeli Karşılıklar9.610.386 11.008.168Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8.749.157 7.506.177Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar861.229 3.501.991Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler129.085 19.484İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler129.085 19.484ARA TOPLAM314.095.804 405.472.228TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER314.095.804 405.472.228UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar24.778.908 7.476.120İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar24.778.908 7.476.120Banka Kredileri23.459.119 4.827.500Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.319.789 2.648.620Uzun Vadeli Karşılıklar1.940.211 1.471.057Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.940.211 1.471.057TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.719.119 8.947.177TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER340.814.923 414.419.405ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar150.692.165 100.307.918Ödenmiş Sermaye10 20.431.259 19.919.009Sermaye Düzeltme Farkları10 562.736 562.736Geri Alınmış Paylar (-)-313.354 -313.354Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 4.930.460 2.480.705Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 441.801 -98.810Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)441.801 -98.810Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)440.256 -100.355Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.545 1.545Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 2.099.516 2.099.516Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 72.658.116 19.075.306Net Dönem Karı veya Zararı49.881.631 56.582.810TOPLAM ÖZKAYNAKLAR150.692.165 100.307.918TOPLAM KAYNAKLAR491.507.088 514.727.323Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı11 1.648.015.007 1.882.408.061 333.909.107 580.521.972Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti11 -1.530.263.550 -1.777.781.354 -306.311.183 -538.072.326FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)117.751.457 104.626.707 27.597.924 42.449.646BRÜT KAR (ZARAR)117.751.457 104.626.707 27.597.924 42.449.646Genel Yönetim Giderleri-72.806.476 -44.826.371 -22.525.964 -17.671.436Pazarlama Giderleri-36.658.160 -22.384.741 -9.637.626 -9.613.087Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler40.815.692 1.351.832 14.693.585 -110.808Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.053.224 -3.373.744 536.762 -146.064ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)47.049.289 35.393.683 10.664.681 14.908.251FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)47.049.289 35.393.683 10.664.681 14.908.251Finansman Gelirleri32.758.388 15.504.819 9.008.696 5.757.803Finansman Giderleri-12.298.939 -3.652.109 -6.006.578 -1.686.124SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)67.508.738 47.246.393 13.666.799 18.979.930Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.627.107 -10.714.626 -3.896.032 -4.203.866Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -18.313.042 -11.030.671 -4.286.590 -3.961.922Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 685.935 316.045 390.558 -241.944SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)49.881.631 36.531.767 9.770.767 14.776.064DÖNEM KARI (ZARARI)49.881.631 36.531.767 9.770.767 14.776.064Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları49.881.631 36.531.767 9.770.767 14.776.064Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/(kayıp) 2,44000000 1,84000000 0,48000000 0,74000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar535.671 -65.499 229.412 -305.062Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler535.671 -65.499 229.412 -305.062Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 -178.557 18.474 -76.471 86.043Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi714.228 -83.973 305.883 -391.105Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)535.671 -65.499 229.412 -305.062TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)50.417.302 36.466.268 10.000.179 14.471.002Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları50.417.302 36.466.268 10.000.179 14.471.002http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971490BIST