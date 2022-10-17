***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
17.10.2022 18:16
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19.919.009 562.736 -313.354 2.480.705 -100.355 1.545 2.099.516 19.075.306 56.582.810 100.307.918 100.307.918
Transferler
56.582.810 -56.582.810
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
540.611 49.881.631 50.422.242 50.422.242
Dönem Karı (Zararı)
49.881.631 49.881.631 49.881.631
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
540.611 540.611 540.611
Sermaye Arttırımı
512.250 2.449.755 2.962.005 2.962.005
Kar Payları
10 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.431.259 562.736 -313.354 4.930.460 440.256 1.545 2.099.516 72.658.116 49.881.631 150.692.165 150.692.165
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.431.259 562.736 -313.354 4.930.460 -252.343 1.545 5.315.128 67.942.504 71.276.144 169.894.079 169.894.079
Transferler
71.276.144 -71.276.144
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-323.633 -50.000 1.862.180 358.412 1.125.000 -6.925.613 127.164.923 123.211.270 123.211.270
Dönem Karı (Zararı)
127.164.923 127.164.923 127.164.923
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-323.633 -50.000 1.862.180 358.412 1.125.000 -6.925.613 -3.953.653 -3.953.653
Sermaye Arttırımı
426.500 426.500 426.500
Kar Payları
10 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.857.759 239.103 363.354 6.792.640 106.069 1.545 6.440.128 128.293.035 127.164.923 289.531.848 289.531.848
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.300.099 -99.478.951
Dönem Karı (Zararı)
127.164.923 49.881.631
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-47.704.669 4.734.062
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.971.604 5.926.626
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.856.551 37.190.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.488.103 37.427.602
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21.368.448 -237.518
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-34.487.874 -52.199.185
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-64.250.228 -61.283.498
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29.762.354 9.084.313
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-19.089.730 -3.810.570
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-19.089.730 -3.810.570
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-32.955.220 17.627.107
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-155.483.533 -139.219.095
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
44.833.060 2.357.646
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-310.540.109 27.482.489
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
331.660 -759.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-310.871.769 28.242.115
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.199.783 2.783.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.199.783 2.783.730
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.839.511 -668.142
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
141.005.667 -145.782.606
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.681.210 -3.119.526
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
126.324.457 -142.663.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.152.442 101.543
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.742.029 -2.356.729
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.742.029 -2.356.729
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.637.328 -23.137.026
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-12.926.008 -26.099.031
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.288.680 2.962.005
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-76.023.279 -84.603.402
Alınan Temettüler
4.756.161 348.564
Alınan Faiz
48.224.898 35.725.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.672.485 -28.826.799
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-21.585.394 -22.123.086
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.271.521 -17.484.992
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.540.691 -42.645.837
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.980.364 -41.407.823
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.560.327 -1.238.014
Alınan Temettüler
-4.756.161 -348.564
Alınan Faiz
16.025.331 25.509.409
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
101.284.501 77.321.737
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
515.528.304 182.597.890
Kredilerden Nakit Girişleri
5.628.304 21.668.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
509.900.000 160.929.890
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-378.740.632 -94.557.972
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.965.835 -1.366.132
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-372.774.797 -93.191.840
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.933.020 -645.458
Ödenen Temettüler
-4.000.000 -3.000.000
Ödenen Faiz
-28.570.151 -7.072.723
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.712.881 -39.642.206
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.712.881 -39.642.206
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 171.159.101 143.786.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 218.871.982 104.144.244
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 423.045.932 239.302.719
Finansal Yatırımlar
88.724.367 157.901.701
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
88.724.367 157.901.701
Ticari Alacaklar
7 524.067.039 213.526.930
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 991.430 1.323.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
523.075.609 212.203.840
Diğer Alacaklar
8 33.679.238 11.479.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
33.679.238 11.479.455
Peşin Ödenmiş Giderler
3.781.415 941.904
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.781.415 941.904
ARA TOPLAM
1.073.297.991 623.152.709
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.073.297.991 623.152.709
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 17.908.093 12.653.550
Maddi Duran Varlıklar
56.244.263 56.006.671
Kullanım Hakkı Varlıkları
5.240.595 1.403.292
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.962.258 1.771.931
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 3.471.761 3.579.709
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
87.826.970 75.415.153
TOPLAM VARLIKLAR
1.161.124.961 698.567.862
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
250.709.344 119.330.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
250.709.344 119.330.696
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.675.231 1.108.388
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
246.034.113 118.222.308
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.965.833 6.472.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.965.833 6.472.028
Banka Kredileri
5.965.833 6.472.028
Ticari Borçlar
7 546.036.536 344.852.822
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 24.778.155 10.096.945
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
521.258.381 334.755.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.859.317 3.706.875
Diğer Borçlar
8 10.733.661 11.055.028
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.733.661 11.055.028
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 11.386.568 6.756.600
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.791.706 15.610.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.184.375 11.207.205
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.607.331 4.402.867
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
-17.990 301
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
-17.990 301
ARA TOPLAM
845.464.975 507.784.422
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
845.464.975 507.784.422
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.685.595 18.383.490
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.685.595 18.383.490
Banka Kredileri
17.284.119 17.284.119
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.401.476 1.099.371
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.442.543 2.505.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.442.543 2.505.871
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.128.138 20.889.361
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
871.593.113 528.673.783
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
289.531.848 169.894.079
Ödenmiş Sermaye
10 20.857.759 20.431.259
Sermaye Düzeltme Farkları
10 239.103 562.736
Geri Alınmış Paylar (-)
-363.354 -313.354
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 6.792.640 4.930.460
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 107.614 -250.798
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
106.069 -252.343
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
106.069 -252.343
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.545 1.545
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 6.440.128 5.315.128
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 128.293.035 67.942.504
Net Dönem Karı veya Zararı
127.164.923 71.276.144
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
289.531.848 169.894.079
TOPLAM KAYNAKLAR
1.161.124.961 698.567.862
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 1.969.051.855 1.648.015.007 471.524.407 333.909.107
Satışların Maliyeti
11 -1.652.919.598 -1.530.263.550 -338.318.730 -306.311.183
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
316.132.257 117.751.457 133.205.677 27.597.924
BRÜT KAR (ZARAR)
316.132.257 117.751.457 133.205.677 27.597.924
Genel Yönetim Giderleri
-127.621.271 -72.806.476 -55.550.519 -22.525.964
Pazarlama Giderleri
-53.876.961 -36.658.160 -21.538.176 -9.637.626
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10.439.168 40.815.692 2.822.218 14.693.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.212.919 -2.053.224 4.642.262 536.762
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
139.860.274 47.049.289 63.581.462 10.664.681
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
139.860.274 47.049.289 63.581.462 10.664.681
Finansman Gelirleri
69.589.582 32.758.388 27.267.454 9.008.696
Finansman Giderleri
-49.329.713 -12.298.939 -25.543.361 -6.006.578
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
160.120.143 67.508.738 65.305.555 13.666.799
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-32.955.220 -17.627.107 -8.317.276 -3.896.032
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -34.346.887 -18.313.042 -10.872.994 -4.286.590
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 1.391.667 685.935 2.555.718 390.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
127.164.923 49.881.631 56.988.279 9.770.767
DÖNEM KARI (ZARARI)
127.164.923 49.881.631 56.988.279 9.770.767
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
127.164.923 49.881.631 56.988.279 9.770.767
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç/(kayıp) 6,10000000 2,44000000 2,73000000 0,48000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
218.289 535.671 140.828 229.412
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
291.052 714.228 245.150 305.883
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-72.763 -178.557 -104.322 -76.471
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-72.763 -178.557 -104.322 -76.471
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
218.289 535.671 140.828 229.412
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
127.383.212 50.417.302 57.129.107 10.000.179
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
127.383.212 50.417.302 57.129.107 10.000.179
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072556
BIST