***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2018 Yılı Genel Kurul Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018Karar Tarihi 08.07.2019Genel Kurul Tarihi 07.08.2019Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.08.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 K:8 Nurol PlazaGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,2 - Şirket'e ait 2018 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi,5 - . Bağımsız dış denetim şirketinin seçimi ve görev süresinin tespiti,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ücretlerinin belirlenmesi,7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,8 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,9 - Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Karın Tespiti ve Dağıtımı Başlıklı 17. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) kapsamında, 2019 yılı hesap dönemi için Kar payı Avansı karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,10 - Ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik olarak Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesinin Tadilinin karara bağlanması,11 - Yönetim Kurulu'nun, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında, Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki "Geri Alım Programı" önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,12 - Dilekler ve öneriler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul YKK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' nin 07.08.2019 tarihinde saat 11:00' de yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 10.09.2019Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Osmanlı Yatırım 07 08 19 Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Osmanlı Yatırım 07 08 19 Genel Kurul Tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimiz 2018 yılına ait Olağan Genel Kurulunda alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818672BIST