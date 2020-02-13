***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 12.02.2020Genel Kurul Tarihi 17.03.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 Nurol Plaza Sarıyer İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.2 - Şirket'e ait 2019 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.4 - Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.5 - Bağımsız dış denetim şirketinin seçimi ve görev süresinin tespiti.6 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile ücretlerinin belirlenmesi.7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal Yönetim Tebliği (II-17-1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi.8 - Yönetim Kurulu'na Ana sözleşmenin Karın Tespiti ve Dağıtımı Başlıklı 17. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) kapsamında, 2020 yılı hesap dönemi için kar payı avansı karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması.9 - 2020 hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kar payı avansının 2020 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülmesi.10 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 31.10.2019 tarih ve 2019/57 toplantısında verilen idari para cezası ile Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezası nedeniyle rücu edilip edilmeyeceği hususlarının görüşülmesi ve karara bağlanması.11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.12 - Dilekler ve öneriler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKar Payı Avansı ÖdemesiGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 YKK_Genel Kurul Kararı2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818718BIST