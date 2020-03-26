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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

26.03.2020 15:10
GÜNCEL HABERLER



***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Yönetim Kurulu Kararında değişiklik yapılması.
İptal Edilen Süreç
İhraç Tavanı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832331


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BNTAS 2,20 39.065.304 % 10,00  
GSRAY 1,76 139.112.496 % 10,00  
SASA 6,60 77.710.250 % 10,00  
LKMNH 6,82 6.862.336 % 10,00  
TIRE 4,73 4.325.304 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6631 7,7016 % 0,76  
Frank 6,5838 6,6235 % 0,66  
Riyal 1,7021 1,7106 % -0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.630 1.631 13,31  
Altın Gr. 335 336 2,60  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,54 14,60 0,12  
Gümüş Gr. 3,01 3,01 0,03  
B. Petrol 27,02 27,02 -0,37  
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