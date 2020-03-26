***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
26.03.2020 15:10
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Yönetim Kurulu Kararında değişiklik yapılması.
İptal Edilen Süreç
İhraç Tavanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832331
BIST
16:3490.727
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.663,65
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
90.869
En Düşük
88.481
16:346,4052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0105
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5056
En Düşük
6,3925
16:347,0225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0378
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1034
En Düşük
6,9707
16:34336,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,50
|Açılış
|: 336,26
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
338,15
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,20
|39.065.304
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.112.496
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|77.710.250
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,82
|6.862.336
|% 10,00
|
|TIRE
|4,73
|4.325.304
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|6.474.995
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|MMCAS
|0,84
|3.165
|% -6,67
|
|THYAO
|9,15
|1.196.904.602
|% 4,33
|
|ASELS
|24,00
|891.485.541
|% 2,39
|
|GARAN
|7,84
|791.002.549
|% 4,53
|
|AKBNK
|5,63
|362.365.433
|% 1,08
|
|YKBNK
|1,93
|330.525.444
|% 3,21
|
|YKBNK
|1,93
|330.525.444
|% 3,21
|
|IHLGM
|0,84
|131.658.931
|% 9,09
|
|THYAO
|9,15
|1.196.904.602
|% 4,33
|
|IHLAS
|0,46
|52.891.798
|% 9,52
|
|GARAN
|7,84
|791.002.549
|% 4,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6631
|7,7016
|% 0,76
|
|Frank
|6,5838
|6,6235
|% 0,66
|
|Riyal
|1,7021
|1,7106
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.631
|13,31
|
|Altın Gr.
|335
|336
|2,60
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,54
|14,60
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,01
|3,01
|0,03
|
|B. Petrol
|27,02
|27,02
|-0,37
|
Seans Raporu
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16:48AFYON
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16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2036, 66 artarak (% 1.91 ) 108, 641
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16:45XU100
Endeks 90, 711 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 85 üstünde . İşlem hacmi 8, 546.00 milyon TL de