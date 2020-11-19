***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.11.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 300.000.000-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma ve YBA araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki ile başvuru formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889224BIST