***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
19.11.2020 15:40
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 300.000.000-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma ve YBA araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki ile başvuru formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889224
BIST
16:411.323
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 27,87
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.325
En Düşük
1.278
16:417,5728
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -0,1432
|Açılış
|: 7,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
16:418,9735
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -0,1767
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
16:41450,56
En Yüksek
|Değişim
|: -2,92%
|| -13,57
|Açılış
|: 450,56
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler16:41
|IZTAR
|12,76
|4.079.023
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|1.514.134
|% 10,00
|
|PKENT
|770,00
|59.970
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|108.201.196
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|496.022
|% 9,98
|
|YBTAS
|17.100,00
|157.700
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|524.506
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|24.295.095
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|3.386.159
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|165.499.412
|% -9,70
|
|GARAN
|9,53
|9.653.145.805
|% 7,68
|
|KRDMD
|4,91
|4.733.297.904
|% 6,97
|
|YKBNK
|3,15
|4.215.510.202
|% 7,51
|
|AKBNK
|6,63
|2.418.690.828
|% 5,74
|
|VAKBN
|4,95
|1.799.416.817
|% 3,99
|
|YKBNK
|3,15
|4.215.510.202
|% 7,51
|
|GARAN
|9,53
|9.653.145.805
|% 7,68
|
|KRDMD
|4,91
|4.733.297.904
|% 6,97
|
|EKGYO
|1,95
|883.566.378
|% -2,01
|
|AKBNK
|6,63
|2.418.690.828
|% 5,74
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5687
|7,5728
|% -1,86
|
|Euro
|8,9640
|8,9735
|% -1,93
|
|Sterlin
|9,9759
|10,0259
|% -2,30
|
|Frank
|8,2606
|8,3104
|% -2,05
|
|Riyal
|2,0122
|2,0223
|% -1,93
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-10,51
|
|Altın Gr.
|450
|451
|-13,57
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.056
|-91,00
|
|Tam
|2.985
|3.062
|-103,04
|
|Yarım
|1.443
|1.481
|-49,85
|
|Çeyrek
|724
|741
|-24,92
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,83
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|5,75
|5,75
|-0,27
|
|B. Petrol
|44,19
|44,19
|-0,15
|
Seans Raporu
16:41
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-
16:56GUBRF
Yüzde 8.84 oranında artışla 41.14 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 570, 672 adet işlem
-
16:53YESIL
Yüzde 8.29 oranında artışla 57.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 354, 275 adet işlem
-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 79 artarak (% 2.61 ) 1, 485
-
16:52XU100
Endeks 1, 322 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 13 üstünde . İşlem hacmi 42, 048.00 milyon TL de
-
16:51AKBNK
Yüzde 5.58 oranında artışla 6.62 lira fiyatla işlem gören hissede 371, 301, 278 adet işlem