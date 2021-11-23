***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
23.11.2021 09:47
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 11.10.2021 tarih ve 37 sayılı kararı ile yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 600.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği borçlanma araçları ile 100.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin talebimize istinaden, 540.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve borçlanma araçları için 440.000.000 TL ile yapılandırılmış borçlanma araçları için 100.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanlarını içeren ihraç belgelerinin yapılandırılmış araçların borçlanma aracı olduğunun kabul edilmesi suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmiş olup borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgeleri ve ekleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979064
BIST
11:031.781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 25,79
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.782
En Düşük
1.757
11:0311,9521
En Yüksek
|Değişim
|: 4,79%
|| 0,5459
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,9948
En Düşük
11,3504
11:0313,4788
En Yüksek
|Değişim
|: 5,12%
|| 0,6563
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
13,5137
En Düşük
12,7722
11:03690,15
En Yüksek
|Değişim
|: 4,20%
|| 27,81
|Açılış
|: 690,15
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
697,24
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler11:03
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|3.339.640
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|94.655.942
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|1.492.273
|% 9,98
|
|DITAS
|30,48
|17.040.279
|% 9,96
|
|BASGZ
|11,34
|399.598.837
|% -9,79
|
|KZBGY
|33,50
|9.065.007
|% -7,56
|
|ADESE
|1,00
|63.971.107
|% -6,54
|
|GMTAS
|2,10
|1.343.296
|% -5,83
|
|GESAN
|26,72
|34.014.057
|% -4,43
|
|SISE
|11,52
|780.582.807
|% 2,77
|
|KRDMD
|8,59
|660.246.951
|% 3,25
|
|EREGL
|22,70
|516.466.139
|% 5,29
|
|GARAN
|11,95
|471.585.905
|% 0,08
|
|BASGZ
|11,34
|399.598.837
|% -9,79
|
|KRDMD
|8,59
|660.246.951
|% 3,25
|
|SISE
|11,52
|780.582.807
|% 2,77
|
|ADESE
|1,00
|63.971.107
|% -6,54
|
|ODAS
|1,64
|95.042.359
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,54
|204.191.773
|% 0,00
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9061
|11,9521
|% 4,79
|
|Euro
|13,4202
|13,4788
|% 5,12
|
|Sterlin
|15,8600
|15,9395
|% 4,13
|
|Frank
|12,6994
|12,7759
|% 4,28
|
|Riyal
|3,1569
|3,1727
|% 4,14
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,45
|
|Altın Gr.
|691
|691
|28,35
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,05
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,18
|9,20
|0,33
|
|B. Petrol
|79,28
|79,28
|-0,42
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
-
11:16MIATK
Yüzde 9.95 oranında artışla 19.11 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 662 adet işlem
-
11:15IHAAS
Yüzde 5.59 oranında artışla 5.29 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 230, 620 adet işlem
-
11:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, GUBRF, PGSUS
-
11:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 59 artarak (% 1.52 ) 1, 581
-
11:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YBTAS, KENT, TETMT, PENTA, DOBUR, FRIGO, PRKAB, DITAS