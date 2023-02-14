***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.02.2023 11:43
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.02.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 14.02.2023 tarih ve 6 sayılı kararı ile toplam 2.200.000.000 TL tutarında, Borçlanma Aranma Araçları ve/veya Yatırımcı tarafından ödenenen bedelin tamammının geri ödeneceği taahüdünü içermeyen özelliktekiler de dahil olmak üzere, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları' nın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113074
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,8567
En Düşük
18,8250
10:4220,2881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0858
|Açılış
|: 20,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3228
En Düşük
20,1530
10:421.124,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,28
|Açılış
|: 1.124,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,47
|
1.130,07
En Düşük
1.121,89
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 0,00
|
|AGYO
|4,23
|23.547.807
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 0,00
|
|AGYO
|4,23
|23.547.807
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8436
|18,8483
|% 0,05
|
|Euro
|20,2766
|20,2840
|% 0,40
|
|Sterlin
|22,9342
|23,0492
|% 0,59
|
|Frank
|20,4357
|20,5588
|% 0,12
|
|Riyal
|5,0080
|5,0331
|% 0,03
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-0,15
|
|Altın Gr.
|1.126
|1.126
|2,60
|
|Cumhuriyet
|7.594
|7.708
|2,00
|
|Tam
|7.635
|7.685
|5,00
|
|Yarım
|3.730
|3.760
|2,00
|
|Çeyrek
|1.865
|1.880
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,69
|21,71
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,16
|13,18
|-0,14
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|-1,05
|