***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yeni Sermaye Tutarına Göre Güncellenen 3. Taksit Temettü TutarlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye Tutarı GüncellemesiKarar Tarihi 14.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 3 taksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Net kar payı hesaplamasında %15 stopaj uygulanmıştır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 1. Taksit 0,0403622 4,03622 15 0,0343078 3,43078A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 2. Taksit 0,0201811 2,01811 15 0,0171539 1,71539A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 3. Taksit 0,0201811 2,01811 15 0,0171539 1,71539A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 TOPLAM 0,0807244 8,07244 15 0,0686156 6,86156B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 1. Taksit 0,0403622 4,03622 15 0,0343078 3,43078B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 2. Taksit 0,0201811 2,01811 15 0,0171539 1,71539B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 3. Taksit 0,0200810 2,0081 15 0,0170688 1,70688B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 TOPLAM 0,0806243 8,06243 15 0,0685305 6,85305Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 28.04.2020 28.04.2020 30.04.2020 29.04.20202. Taksit 27.07.2020 27.07.2020 29.07.2020 28.07.20203. Taksit 26.10.2020 26.10.2020 30.10.2020 27.10.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 0 0B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 0 0Ek AçıklamalarGenel Kurulumuz şirketimiz 2019 yılı dönem karının dağıtılmasına karar vermiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR_DAĞITIM_2019_YKK.pdfEK: 2 OSMANLI YATIRIM 17032020 GENEL KURUL TUTANAĞI2.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUOSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 19.820.5092. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.457.968* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 14.477.472 13.496.662,754. Vergiler ( - ) 2.963.938 2.665.573,245. Net Dönem Kârı 11.540.534 10.831.089,516. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 541.554,48 541.554,488. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 10.998.979,52 10.289.535,03Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 5.300 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 11.004.279,52 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 991.025,45 0* Nakit 991.025,45 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 608.974,55 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 60.897,46 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 9.338.082,07 8.628.637,5820. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 3.087,71 0 0,03 0,0686158 6,8616B Grubu 1.356.912,29 0 13,19 0,0686158 6,8616TOPLAM 1.360.000 0 13,22 0,0686158 6,8616http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865194BIST