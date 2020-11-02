***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.11.2020 09:58
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerlendirme A.Ş.' nin Uzun Vadeli Kredi Derecelendirme Notu TR A-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve görünümü durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885299
BIST
12:461.136
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 23,60
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.136
En Düşük
1.118
12:468,3955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0499
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
12:469,7773
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1063
|Açılış
|: 9,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
12:46510,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,76
|Açılış
|: 510,05
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler12:44
|KARTN
|1.994,00
|8.504.410
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.263.064
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|1.777.875
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|419.526
|% 10,00
|
|TKNSA
|9,03
|56.453.619
|% 9,99
|
|EKIZ
|8,10
|425.687
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,16
|232.533
|% -10,00
|
|DARDL
|22,32
|672.569
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|83.268
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|66.866
|% -9,97
|
|TSKB
|2,61
|2.097.704.139
|% 2,35
|
|ASELS
|17,84
|750.267.315
|% 6,51
|
|SISE
|6,30
|537.523.425
|% 2,77
|
|KRDMD
|3,27
|533.475.588
|% 5,48
|
|GARAN
|6,69
|532.822.454
|% 1,36
|
|TSKB
|2,61
|2.097.704.139
|% 2,35
|
|KRDMD
|3,27
|533.475.588
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,74
|224.780.149
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,85
|190.869.017
|% 2,21
|
|YKBNK
|2,20
|198.986.251
|% 2,33
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3937
|8,3969
|% 0,61
|
|Euro
|9,7703
|9,7788
|% 1,11
|
|Sterlin
|10,7894
|10,8435
|% 0,14
|
|Frank
|9,1175
|9,1724
|% 0,57
|
|Riyal
|2,2327
|2,2439
|% 0,64
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|9,31
|
|Altın Gr.
|510
|510
|5,54
|
|Cumhuriyet
|3.370
|3.421
|31,00
|
|Tam
|3.359
|3.443
|27,66
|
|Yarım
|1.623
|1.666
|13,38
|
|Çeyrek
|814
|833
|6,69
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,14
|
|B. Petrol
|37,24
|37,24
|-0,70
|