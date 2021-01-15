***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
15.01.2021 17:56
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
3.661 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.01.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
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Toplam Alım Bedeli
5.950.000 TL+ KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
1,44
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
29,87
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,71
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
52,49
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,32
Alım Koşulları
%56 Peşin-%44 Kredi
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15.01.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu
Karşı Taraf
Elker İnşaat Taahüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari Anlaşma
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
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Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Emsal Karşılaştırma Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
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Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
30/12/2020-2020/0093/000437
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Akbank T.A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
4.100.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
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Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 15.01.2021 tarih ve 2 sayılı kararı doğrultusunda, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 253 Ada, 22 Parsel, 3 adet iş yerinin toplam 5.950.000TL +KDV bedel karşılığında satın alınmasına karar verilmiş olup tapu devir işlemi bugün gerçekleşmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902667
BIST