***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü3.661 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi15.01.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Toplam Alım Bedeli5.950.000 TL+ KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)1,44Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)29,87Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,71Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)52,49İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,32Alım Koşulları%56 Peşin-%44 Krediİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih15.01.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumluKarşı TarafElker İnşaat Taahüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicari AnlaşmaVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiEmsal Karşılaştırma YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası30/12/2020-2020/0093/000437Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıAkbank T.A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar4.100.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 15.01.2021 tarih ve 2 sayılı kararı doğrultusunda, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 253 Ada, 22 Parsel, 3 adet iş yerinin toplam 5.950.000TL +KDV bedel karşılığında satın alınmasına karar verilmiş olup tapu devir işlemi bugün gerçekleşmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902667BIST