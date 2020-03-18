***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2020 18:04
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 2019 Yılı için dağıtılacak kar payı hakkında Ek bilgi aşağıdaki gibidir. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından dikkate alınacak Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihileri sırasıyla 28.04.2020 , 27.07.2020, 26.10.2020 olup ödeme tarihleri sırasıyla 30.04.2020 , 29.07.2020 , 30.10.2020'dir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830477
BIST
18:0585.577
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -1.201,08
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
18:056,4851
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,0865
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4856
En Düşük
6,3873
18:057,0204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0161
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0025
18:05309,30
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -5,22
|Açılış
|: 309,56
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,09
BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|6,82
|11.360.344
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.679.151
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.389.183
|% 10,00
|
|ISBTR
|28.891,20
|1.018.305
|% 10,00
|
|AYCES
|5,86
|587.589
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% -10,00
|
|PINSU
|1,80
|9.286.565
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|29.014
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|132.977
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|9.541.700
|% -9,96
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% -1,00
|
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% -1,09
|
|GARAN
|8,00
|709.657.866
|% -4,65
|
|ISCTR
|5,00
|382.971.844
|% -3,66
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% -3,41
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% -3,41
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% -1,00
|
|ODAS
|1,20
|148.227.237
|% 1,69
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,77
|67.692.710
|% -3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4713
|7,5088
|% -2,82
|
|Frank
|6,6218
|6,6617
|% -0,12
|
|Riyal
|1,7214
|1,7300
|% 1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.486
|-43,21
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-4,68
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|11,75
|11,78
|-0,85
|
|Gümüş Gr.
|2,47
|2,48
|-0,12
|
|B. Petrol
|25,66
|25,66
|-3,07
|
Seans Raporu
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