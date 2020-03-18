***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 2019 Yılı için dağıtılacak kar payı hakkında Ek bilgi aşağıdaki gibidir. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından dikkate alınacak Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihileri sırasıyla 28.04.2020 , 27.07.2020, 26.10.2020 olup ödeme tarihleri sırasıyla 30.04.2020 , 29.07.2020 , 30.10.2020'dir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830477BIST