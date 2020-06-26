***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









amalarŞirketimizin Yatırım Danışmanlığı Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna Osman Utku Bozdoğan' ın ve Yatırım Ürünleri Satış Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna Meltem Gül' ün 01.07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853076BIST