***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.06.2020 11:15
amalar
Şirketimizin Yatırım Danışmanlığı Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna Osman Utku Bozdoğan' ın ve Yatırım Ürünleri Satış Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna Meltem Gül' ün 01.07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853076
BIST
12:27115.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.038,21
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.327
En Düşük
114.928
12:276,8582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8582
En Düşük
6,8444
12:277,7008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0078
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6816
12:27388,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,39
|Açılış
|: 388,40
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|78.914.343
|% 9,94
|
|SARKY
|6,90
|26.560.661
|% 9,87
|
|VKFYO
|2,73
|3.560.833
|% 9,64
|
|AYEN
|5,29
|129.284.618
|% 9,07
|
|KSTUR
|58,00
|137.460
|% 7,61
|
|HALKS
|3,75
|24.964
|% -9,86
|
|BASCM
|3,61
|20.137
|% -6,96
|
|GUBRF
|26,16
|135.840.690
|% -5,90
|
|YKGYO
|3,99
|48.463.687
|% -5,45
|
|GLRYH
|11,85
|7.075.036
|% -4,13
|
|ISFIN
|4,19
|600.003.749
|% 3,71
|
|KRDMD
|3,08
|462.258.863
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,62
|307.260.769
|% 0,62
|
|ODAS
|2,35
|297.752.046
|% 3,07
|
|THYAO
|12,55
|231.592.595
|% 1,05
|
|IHLGM
|1,62
|307.260.769
|% 0,62
|
|KRDMD
|3,08
|462.258.863
|% 2,33
|
|ISFIN
|4,19
|600.003.749
|% 3,71
|
|ODAS
|2,35
|297.752.046
|% 3,07
|
|CEMAS
|1,44
|163.083.474
|% -0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4824
|8,5249
|% -0,06
|
|Frank
|7,2062
|7,2497
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-0,89
|
|Altın Gr.
|388
|389
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.537
|-2,90
|
|Tam
|2.593
|2.604
|-3,00
|
|Yarım
|1.260
|1.274
|-1,50
|
|Çeyrek
|630
|638
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,85
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,00
|
|B. Petrol
|41,64
|41,64
|0,59
|