***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısındaYönetim Kurulu Üyemiz Bülent Topbaş'ın 16.12.2020 tarihli istifasi ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, yapılacak ilk Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Galip Karagöz'ün atanmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893364BIST