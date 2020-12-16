***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.12.2020 11:18
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında
Yönetim Kurulu Üyemiz Bülent Topbaş'ın 16.12.2020 tarihli istifasi ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, yapılacak ilk Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Galip Karagöz'ün atanmasına,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893364
BIST
11:041.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,25
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
11:047,7894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0468
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8453
En Düşük
7,7602
11:049,4819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0515
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5424
En Düşük
9,4474
11:04464,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,05
|Açılış
|: 464,26
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler11:04
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|8.197.971
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|IZMDC
|11,45
|71.696.982
|% -9,34
|
|RAYSG
|23,10
|6.401.540
|% -8,11
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|GARAN
|9,82
|738.442.943
|% 1,76
|
|SISE
|7,34
|687.162.131
|% 0,14
|
|TUPRS
|110,50
|432.997.843
|% 2,03
|
|YKBNK
|3,15
|423.453.283
|% 0,32
|
|ODAS
|4,06
|388.792.808
|% 1,25
|
|YKBNK
|3,15
|423.453.283
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,13
|246.005.029
|% 1,43
|
|KLGYO
|2,65
|254.869.624
|% 7,29
|
|ODAS
|4,06
|388.792.808
|% 1,25
|
|SISE
|7,34
|687.162.131
|% 0,14
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7842
|7,7894
|% -0,60
|
|Euro
|9,4784
|9,4819
|% -0,54
|
|Sterlin
|10,4706
|10,5232
|% -0,34
|
|Frank
|8,7551
|8,8079
|% -0,69
|
|Riyal
|2,0693
|2,0796
|% -0,64
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|0,75
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-3,25
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.114
|-3,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|25,88
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|12,52
|
|Çeyrek
|747
|764
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,02
|
|B. Petrol
|50,64
|50,64
|-0,12
|
Seans Raporu
11:04
daha fazla
-
11:15KLGYO
Yüzde 7.29 oranında artışla 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 547, 214 adet işlem
-
11:12FADE
Yüzde 5.53 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 185, 707 adet işlem
-
11:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 91 artarak (% 0.90 ) 1, 561
-
11:11
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, EKGYO
-
11:11
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GARAN