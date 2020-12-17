***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.12.2020 09:43
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 16.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereğince
Çalışanlara Hisse Opsiyonu Verilmesi Sözleşmesinde belirtilen şartlara tabi olmak üzere 195 (yüzdoksanbeş) Şirket çalışanına sermaye artırımı sonucunda çıkarılacak paylar üzerinde kullanılmak üzere yıllara göre ekteki fiyat ve tutarlarda pay alım opsiyonu verilmesi kararı alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893595
BIST
12:291.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,85
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.395
12:297,7582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0444
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7391
12:299,4981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0124
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4776
12:29467,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 467,80
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
469,66
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler12:29
|TDGYO
|13,89
|4.602.498
|% 9,98
|
|IZTAR
|19,73
|2.834.274
|% 9,98
|
|AVOD
|8,87
|127.003.169
|% 9,91
|
|UMPAS
|1,95
|7.800
|% 9,55
|
|IDGYO
|8,30
|9.839.863
|% 9,21
|
|NIBAS
|75,65
|12.818.539
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|296.187
|% -9,99
|
|KSTUR
|130,20
|21.613
|% -9,83
|
|RAYSG
|22,40
|6.339.923
|% -9,31
|
|MMCAS
|3,60
|218.077
|% -8,63
|
|GARAN
|9,78
|913.197.924
|% 0,62
|
|THYAO
|12,86
|844.816.695
|% 1,34
|
|PGSUS
|70,15
|723.049.755
|% 3,16
|
|ISGYO
|2,37
|520.687.932
|% -0,42
|
|SISE
|7,17
|518.543.227
|% 0,56
|
|ISGYO
|2,37
|520.687.932
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,07
|231.919.502
|% 0,49
|
|KLGYO
|2,78
|304.031.885
|% 2,58
|
|ODAS
|4,02
|442.582.889
|% -0,99
|
|ALBRK
|2,01
|189.560.938
|% 3,61
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7527
|7,7582
|% -0,57
|
|Euro
|9,4910
|9,4981
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,4898
|10,5424
|% -0,09
|
|Frank
|8,7452
|8,7978
|% -0,36
|
|Riyal
|2,0603
|2,0707
|% -0,67
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|12,33
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,49
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|21,00
|
|Tam
|3.089
|3.167
|12,63
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|6,11
|
|Çeyrek
|749
|766
|3,05
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,74
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|0,04
|
|B. Petrol
|51,57
|51,57
|0,50
|