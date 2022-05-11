***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nezdinde Şirket çalışanlarına pay edindirilmesi kapsamında şarta bağlı sermaye artırımının ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmış ve 28.04.2022 tarihli 2022/22 sayılı bülteninde duyurulmuştu. Çalışanlarımızın yapmış olduğu başvurular sonucunda Borsa İstanbul'da toptan alış satış pazarında ilgili işlemler 10.05.2022 tarihinde tamamlanmış ilgili pay adetleri (426.500 nominal TL) T+2 (12.05.2021) günü takası gerçekleştirilecektir. Sermaye artırımından sağlanan toplam fon tutarı 3.363.680 TL olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029100BIST