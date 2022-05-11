***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2022 10:35
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nezdinde Şirket çalışanlarına pay edindirilmesi kapsamında şarta bağlı sermaye artırımının ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmış ve 28.04.2022 tarihli 2022/22 sayılı bülteninde duyurulmuştu. Çalışanlarımızın yapmış olduğu başvurular sonucunda Borsa İstanbul'da toptan alış satış pazarında ilgili işlemler 10.05.2022 tarihinde tamamlanmış ilgili pay adetleri (426.500 nominal TL) T+2 (12.05.2021) günü takası gerçekleştirilecektir. Sermaye artırımından sağlanan toplam fon tutarı 3.363.680 TL olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029100
BIST
10:352.483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -7,39
|Açılış
|: 2.498
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|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.483
10:3515,3146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0683
|Açılış
|: 15,3280
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|Önceki Kapanış
|: 15,1350
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15,3880
En Düşük
15,2421
10:3516,2081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
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|Açılış
|: 16,1500
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|Önceki Kapanış
|: 15,9300
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En Düşük
16,0616
10:35909,55
En Yüksek
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|: 0,79%
|| 7,13
|Açılış
|: 909,55
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|Önceki Kapanış
|: 902,42
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912,14
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler10:32
|ULUUN
|10,38
|23.032.244
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|523.469
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|3.637.271
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,93
|21.360.969
|% 9,74
|
|ESCOM
|10,72
|11.316.192
|% 8,83
|
|KLMSN
|11,16
|11.632.719
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|809.587
|% -9,99
|
|MERCN
|14,17
|13.083.821
|% -9,97
|
|SKTAS
|4,10
|9.267.407
|% -9,69
|
|ARSAN
|4,36
|27.164.779
|% -9,17
|
|THYAO
|42,60
|702.689.517
|% 0,95
|
|KRDMD
|16,54
|499.795.530
|% -0,18
|
|KOZAL
|186,90
|393.281.022
|% 0,92
|
|SISE
|20,06
|383.350.001
|% 0,10
|
|SAHOL
|20,92
|342.433.258
|% 2,05
|
|EKGYO
|2,76
|158.500.516
|% -0,36
|
|DOHOL
|3,77
|177.507.287
|% -1,82
|
|ODAS
|2,56
|77.622.525
|% 4,07
|
|KRDMD
|16,54
|499.795.530
|% -0,18
|
|VAKBN
|4,45
|123.649.035
|% -3,05
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3003
|15,3099
|% 0,42
|
|Euro
|16,1874
|16,2055
|% 0,76
|
|Sterlin
|18,8176
|18,9119
|% 0,38
|
|Frank
|15,3524
|15,4449
|% 0,52
|
|Riyal
|4,0685
|4,0889
|% 0,26
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|10,58
|
|Altın Gr.
|909
|909
|6,96
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,19
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,98
|