***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 75.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 28.07.2020Vade (Gün Sayısı) 74Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,68Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOSMK72010Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.11.2019Satışa Başlanma Tarihi 15.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 15.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 15.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 0,97964Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 28.07.2020Kayıt Tarihi 27.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.07.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 15.05.2020 tarihinde ihraç edilen 10.000.000 TL nominal tutarlı, 74 gün vadeli TRFOSMK72010 ISIN kodlu Finansman Bonosu Borçlanma Aracı'nın 28.07.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864125BIST