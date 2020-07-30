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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.07.2020 11:15
GÜNCEL HABERLER



***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 75.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 74
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,68
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFOSMK72010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.11.2019
Satışa Başlanma Tarihi 15.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 15.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 0,97964
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.07.2020
Kayıt Tarihi 27.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.07.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 15.05.2020 tarihinde ihraç edilen 10.000.000 TL nominal tutarlı, 74 gün vadeli TRFOSMK72010 ISIN kodlu Finansman Bonosu Borçlanma Aracı'nın 28.07.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864125


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 4,07 453.435 % 10,00  
MEGAP 4,07 453.435 % 10,00  
BURVA 85,90 8.222.721 % 9,99  
POLTK 164,10 148.052 % 9,99  
PKENT 954,60 641.491 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0572 9,1027 % 0,10  
Frank 7,6178 7,6637 % -0,05  
Riyal 1,8595 1,8688 % 0,17  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.953 1.954 -17,43  
Altın Gr. 438 439 -4,02  
Cumhuriyet 2.883 2.929 -9,80  
Tam 2.969 3.015 -14,50  
Yarım 1.441 1.469 -4,80  
Çeyrek 723 737 -2,50  
Gümüş.Ons 23,48 23,54 -0,80  
Gümüş Gr. 5,26 5,28 -0,18  
B. Petrol 43,52 43,52 -0,57  
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