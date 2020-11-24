***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TR0OSMK01BD7 ISIN kodlu Tahvil İhracı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.800.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Yapılandırılmış Borçlanma AracıVadesi 31.12.2020Vade (Gün Sayısı) 37Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TR0OSMK01BD7Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 24.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 24.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 24.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.800.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 31.12.2020Kayıt Tarihi 30.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.12.2020Ek AçıklamalarOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 2.800.000 TL nominal değerli, 37 gün vadeli Yapılandırılmış Borçlanma Aracı (YBA) ihraç işlemimiz tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889816BIST