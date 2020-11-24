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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.11.2020 18:10



***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TR0OSMK01BD7 ISIN kodlu Tahvil İhracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.800.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 31.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 37
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0OSMK01BD7
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 24.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.800.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 31.12.2020
Kayıt Tarihi 30.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.12.2020

Ek Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 2.800.000 TL nominal değerli, 37 gün vadeli Yapılandırılmış Borçlanma Aracı (YBA) ihraç işlemimiz tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889816


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Cumhuriyet 3.078 3.125 -83,00  
Tam 3.060 3.139 -96,22  
Yarım 1.479 1.518 -46,55  
Çeyrek 742 759 -23,27  
Gümüş.Ons 23,22 23,25 -0,35  
Gümüş Gr. 5,98 5,99 0,01  
B. Petrol 47,82 47,82 1,78  
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