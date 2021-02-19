Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.02.2021 12:07



***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 16.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 87
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,70
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFOSMK22114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 24.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.500.000
İhraç Fiyatı 0,95996
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.02.2021
Kayıt Tarihi 18.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.02.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 24.11.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 16.500.000 TL nominal değerli, 87 gün vadeli TRFOSMK22114 ISIN kodlu Tahvilin 19.02.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911014


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:301.559
Değişim :  0,79% |  12,25
Açılış :  1.552  
Önceki Kapanış :  1.546  
En Yüksek
1.561 En Düşük
1.550
BIST En Aktif Hisseler12:30
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 46,20 664.541 % 10,00  
VERTU 33,90 2.218.857 % 9,99  
TMPOL 21,06 22.379.652 % 9,97  
LINK 38,82 18.594.672 % 9,97  
HEKTS 34,86 305.380.440 % 9,97  
daha fazla
12:30 Alış Satış %  
Dolar 6,9665 6,9721 % 0,11  
Euro 8,4564 8,4624 % 0,35  
Sterlin 9,7140 9,7627 % -0,01  
Frank 7,7574 7,8041 % 0,08  
Riyal 1,8508 1,8601 % -0,13  
daha fazla
12:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.775 -0,20  
Altın Gr. 397 397 -0,69  
Cumhuriyet 2.638 2.678 -14,00  
Tam 2.627 2.694 -9,92  
Yarım 1.270 1.303 -4,80  
Çeyrek 637 652 -2,40  
Gümüş.Ons 27,10 27,13 0,12  
Gümüş Gr. 6,06 6,07 0,02  
B. Petrol 63,19 63,19 -0,74  
Seans Raporu 12:30
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru