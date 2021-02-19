***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.02.2021 17:16
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFOSMK52111 ISIN Kodlu Tahvil İhracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,97
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFOSMK52111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 19.02.2021
İhraç Fiyatı 0,95996
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.05.2021
Kayıt Tarihi 20.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.05.2021
Ek Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 19.02.20201 tarihinde ihraç edilen 25.000.000 TL nominal tutarlı, 91 gün vadeli TRFOSMK52111 ISIN Kodlu tahvil ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911085
BIST