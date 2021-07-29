***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.07.2021 11:56
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFOSMK72119 ISIN Kodlu finansman bonosu itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar
12:331.382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 21,01
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.383
En Düşük
1.371
12:338,5229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0253
|Açılış
|: 8,5130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4880
12:3310,1364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
12:33498,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,50
|Açılış
|: 498,26
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler12:33
|KTSKR
|20,02
|11.886.413
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.763.155
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.162.991
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|31.576.942
|% 9,47
|
|CEOEM
|9,07
|54.104.643
|% 8,88
|
|MEGAP
|7,40
|61.794.133
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|61.794.133
|% -9,98
|
|YAYLA
|4,34
|3.710.587
|% -9,96
|
|KSTUR
|227,00
|7.491
|% -4,42
|
|EDIP
|4,83
|63.581.140
|% -3,59
|
|GARAN
|8,24
|490.892.429
|% 0,49
|
|KRDMD
|7,71
|389.698.646
|% 2,39
|
|THYAO
|12,78
|352.530.976
|% 1,75
|
|EREGL
|19,48
|309.198.451
|% 4,00
|
|KARSN
|4,14
|224.845.510
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,29
|172.138.619
|% 1,33
|
|GARAN
|8,24
|490.892.429
|% 0,49
|
|KARSN
|4,14
|224.845.510
|% 1,72
|
|KRDMD
|7,71
|389.698.646
|% 2,39
|
|PETKM
|5,64
|223.128.296
|% 0,36
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5193
|8,5229
|% -0,30
|
|Euro
|10,1247
|10,1364
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,8465
|11,9059
|% -0,04
|
|Frank
|9,3376
|9,3938
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2636
|2,2750
|% -0,39
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|14,27
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,92
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.347
|16,00
|
|Tam
|3.286
|3.369
|21,32
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|10,31
|
|Çeyrek
|797
|815
|5,15
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,54
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,12
|
|B. Petrol
|74,25
|74,25
|0,38
|