***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOSMKK2118 ISIN Kodlu Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 20.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 24.11.2021Vade (Gün Sayısı) 96Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,10Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOSMKK2118Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 20.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 20.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 20.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000İhraç Fiyatı 0,94884Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.11.2021Kayıt Tarihi 23.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.11.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 20.08.2021 tarihinde ihraç edilen 20.000.000 TL nominal tutarlı, 96 gün vadeli TRFOSMKK2118 ISIN Kodlu finansman bonosu itfası tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979414BIST