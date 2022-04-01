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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.04.2022 15:41
***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin


***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFOSMK62235 ISIN Kodlu Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 440.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 60.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,88
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFOSMK62235
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 30.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 31.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000
İhraç Fiyatı 0,948
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 30.06.2022
Kayıt Tarihi 29.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.06.2022

Ek Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 31.03.2022 tarihinde ihraç edilen 60.000.000 TL nominal tutarlı, 91 gün vadeli TRFOSMK62235 ISIN Kodlu bono ihracı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015038


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ASUZU 80,95 163.694.842 % 8,22  
YKSLN 7,77 121.105.643 % 7,62  
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Cumhuriyet 6.033 6.124 -35,00  
Tam 6.012 6.162 -24,19  
Yarım 2.906 2.981 -11,70  
Çeyrek 1.458 1.490 -5,84  
Gümüş.Ons 24,53 24,57 -0,24  
Gümüş Gr. 11,65 11,67 -0,03  
B. Petrol 104 104 -0,66  
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