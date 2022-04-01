***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOSMK62235 ISIN Kodlu Bono İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 440.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 60.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 30.06.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,88Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOSMK62235Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 30.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 31.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 31.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000İhraç Fiyatı 0,948Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 30.06.2022Kayıt Tarihi 29.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.06.2022Ek AçıklamalarOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 31.03.2022 tarihinde ihraç edilen 60.000.000 TL nominal tutarlı, 91 gün vadeli TRFOSMK62235 ISIN Kodlu bono ihracı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015038BIST