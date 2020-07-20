***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.07.2020 10:40
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şarta Bağlı Sermaye Arttırımı İhraç Belgesi Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 19.820.509
Ulaşılacak Sermaye (TL) 19.919.009
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 45.000
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 19.775.509 98.500 0,49809 B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 19.820.509 98.500,000 0,49695
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Şirket çalışanları
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 03.03.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 08.07.2020
Ek Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nezdinde Şirket çalışanlarına pay edindirilmesi kapsamında şarta bağlı sermaye artırımının ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmış ve 02.07.2020 tarihli 2020/41 sayılı bülteninde duyurulmuştur. Opsiyon hakkı kullanacak çalışanlarımızın 10 (on) iş günü içerisinde şirketimize başvurarak hisselerini edinebileceklerdir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Değerleme Raporu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf
EK: 3 Şarta Bağlı Sermaye Arttırımı YKK 21.02.2020.pdf
EK: 4 Onaylı İhraç Belgesi08072020.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860393
BIST