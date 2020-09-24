***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ana Sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesi tadilinin tescil edilmesi ve sermaye arttırımının sonlandırılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 19.820.509Ulaşılacak Sermaye (TL) 19.919.009Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 45.000B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 19.775.509 98.500 0,49809 B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 19.820.509 98.500,000 0,49695Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Şirket çalışanlarıBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 03.03.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 08.07.2020SPK Başvuru Tarihi 03.03.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 08.07.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PaySermaye Tescil Tarihi 24.09.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin 19.919.009 TL' ye yükselmiş olması kapsamında Şirketimiz anasözleşmesinin 6. maddesinin tadil metnine ilişkin SPK uygunluk görüşü alınmış ve tadil metni 24.09.2020 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Sermaye Artışı YKK.pdfEK: 2 SPK Sermaye Artışı Esas Sözleşme 6. madde.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876443BIST