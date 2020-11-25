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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.11.2020 17:49



***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Çalışanlarının Şirket hisselerini edinmesi amacıyla şarta bağlı sermaye artırımı yapılmasına yönelik olarak gerekli iş ve işlemlerin yapılması hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 19.919.009
Ulaşılacak Sermaye (TL) 20.437.259

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 45.000
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 19.874.009 518.250 2,60767 B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 19.919.009 518.250,000 2,60178

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Şirket Çalışanları

Ek Açıklamalar
Şarta bağlı sermaye artırımı kapsamında, şirket çalışanlarının şirketin pay edindirme programı çerçevesinde pay edinme hakkından (pay alım opsiyonu) yararlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, pay alım opsiyonundan yararlanacak Personel Listesi, Değerleme Raporu ve İhraç Belgesi ekte sunulmuştur. Ayrıca 25.11.2020 tarihi itibariyle iş bu pay alım opsiyonu kullanımı için şirket çalışanlarına tahsisli olarak satılmak üzere ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvurulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YKK_hisse opsiyon_.pdf
EK: 2 Degerleme raporu 2019_.pdf
EK: 3 Degerleme raporu 2017_.pdf
EK: 4 Ihrac belgesi_.pdf
EK: 5 Hisse opsiyon listesi kullananlar_.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890003


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