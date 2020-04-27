***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.04.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin olarak 21.02.2020 tarih ve 2020/14 sayılı yönetim kurulu kararımız ekinde yer alan, SPK'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi gereğince hazırlanan şarta bağlı sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840379BIST