***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
27.04.2020 17:34
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin olarak 21.02.2020 tarih ve 2020/14 sayılı yönetim kurulu kararımız ekinde yer alan, SPK'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi gereğince hazırlanan şarta bağlı sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840379
BIST
18:05101.267
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 2.508,40
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.361
En Düşük
100.086
18:056,9897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0350
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9933
En Düşük
6,9491
18:057,5764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0425
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5883
En Düşük
7,5263
18:05384,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -1,94
|Açılış
|: 384,74
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|156.721.319
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,99
|118.918
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.544.894
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|20.228.792
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|167.853
|% 10,00
|
|BMELK
|3,15
|897.719
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.473,30
|282.516
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,60
|266.042
|% -7,07
|
|FRIGO
|14,06
|844.122
|% -6,27
|
|TDGYO
|2,67
|3.397.060
|% -5,99
|
|THYAO
|10,82
|1.340.122.249
|% 5,36
|
|GARAN
|8,36
|1.219.314.054
|% 2,96
|
|ECILC
|5,11
|1.006.901.195
|% 6,02
|
|ASELS
|27,48
|831.874.820
|% 3,00
|
|SOKM
|12,00
|588.679.398
|% 2,65
|
|ECILC
|5,11
|1.006.901.195
|% 6,02
|
|YKBNK
|2,12
|357.113.022
|% 5,47
|
|GARAN
|8,36
|1.219.314.054
|% 2,96
|
|THYAO
|10,82
|1.340.122.249
|% 5,36
|
|IHLGM
|1,07
|134.453.876
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6503
|8,6937
|% 0,90
|
|Frank
|7,1322
|7,1752
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8525
|1,8618
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-17,48
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.520
|-16,90
|
|Tam
|2.528
|2.582
|-21,30
|
|Yarım
|1.231
|1.262
|-8,50
|
|Çeyrek
|618
|631
|-4,30
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,17
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|22,87
|22,87
|-1,94
|
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