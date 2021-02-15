***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
15.02.2021 14:10
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin olarak 21.02.2020 tarih ve 2020/14 sayılı yönetim kurulu kararımız ekinde yer alan, SPK'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi gereğince hazırlanan şarta bağlı sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerine ilişkin rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909619
BIST
15:301.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 18,76
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.560
En Düşük
1.547
15:306,9675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0682
|Açılış
|: 6,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9584
15:308,4564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0696
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4506
15:30408,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,40
|Açılış
|: 408,66
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,66
BIST En Aktif Hisseler15:28
|VAKFN
|12,32
|12.460.665
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|276.597
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|TGSAS
|26,34
|222.896.033
|% -9,30
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|KOZAL
|145,90
|2.163.607.347
|% 1,18
|
|SASA
|37,68
|1.480.401.019
|% 9,47
|
|THYAO
|12,29
|982.714.713
|% 2,42
|
|TCELL
|17,01
|645.971.394
|% 2,04
|
|GARAN
|9,96
|617.009.690
|% 0,40
|
|GSDHO
|2,73
|331.099.972
|% 1,11
|
|ALBRK
|2,28
|252.245.305
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,53
|251.341.811
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,45
|138.946.832
|% 0,69
|
|CEMAS
|2,27
|216.951.346
|% 2,25
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9634
|6,9655
|% -1,00
|
|Euro
|8,4515
|8,4571
|% -0,81
|
|Sterlin
|9,6599
|9,7084
|% -0,58
|
|Frank
|7,7897
|7,8366
|% -0,86
|
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% -0,95
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|2,35
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,92
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|-22,00
|
|Tam
|2.705
|2.773
|-21,86
|
|Yarım
|1.307
|1.342
|-10,58
|
|Çeyrek
|656
|671
|-5,29
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,03
|
|B. Petrol
|63,35
|63,35
|0,92
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Seans Raporu
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