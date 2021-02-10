***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.02.2021 17:54
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 45000 TRY 0,23 Yönetim kurulu üye seçiminde imtiyaz İşlem Görmüyor
B Nama 1,00 TRY 19874009 TRY 99,77 İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 61.7 A-B Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
PINAR ÇAKILKAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Genel Müdür Evet 0.84 B Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kredi Komitesi Üyesi
BORA BEKİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Ankara Şube Müdürü 0.5 B Bağımsız Üye Değil Hayır
GALİP KARAGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908913
BIST
17:541.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,09
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.536
17:547,0462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0224
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
17:548,5571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0139
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
17:54417,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,47
|Açılış
|: 417,71
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler17:54
|SEKUR
|45,54
|41.099.656
|% 10,00
|
|ERBOS
|66,55
|23.307.005
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|DITAS
|51,85
|67.070.768
|% 9,99
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|YONGA
|33,52
|667.846
|% -8,42
|
|KOZAL
|137,40
|2.476.028.014
|% -0,07
|
|EKGYO
|2,65
|1.634.907.294
|% 1,92
|
|PETKM
|5,13
|1.298.659.911
|% -3,02
|
|GARAN
|10,20
|1.196.396.946
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,06
|896.129.035
|% 0,57
|
|EKGYO
|2,65
|1.634.907.294
|% 1,92
|
|GSDHO
|2,73
|726.066.894
|% 2,63
|
|PETKM
|5,13
|1.298.659.911
|% -3,02
|
|ODAS
|4,20
|810.082.578
|% 1,45
|
|DOHOL
|3,51
|649.894.715
|% -0,85
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0446
|7,0462
|% -0,32
|
|Euro
|8,5527
|8,5571
|% -0,16
|
|Sterlin
|9,7250
|9,7737
|% -0,11
|
|Frank
|7,8785
|7,9260
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8718
|1,8811
|% -0,37
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|8,62
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,34
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,23
|61,23
|0,01
|
Seans Raporu
17:54
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17:57DAGHL
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFB, TACTR, EKIZ, SERVE