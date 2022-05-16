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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.05.2022 15:59
***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Zeynel Arı Mali İşler Yöneticisi - Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 29.04.2021 0212 3668865 yatirimciiliskileri@osmanlimenkul.com.tr SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR 921353 - 309797

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 45000 TRY 0,22 Yönetim kurulu üye seçiminde imtiyaz İşlem Görmüyor
B Nama 1,00 TRY 20812759 TRY 99,78 İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030559


BIST
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BIST En Aktif Hisseler17:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 22,00 1.507.639 % 10,00  
IMASM 35,26 17.040.592 % 9,98  
BAGFS 17,63 88.010.191 % 9,98  
UFUK 44,96 2.475.208 % 9,98  
TMPOL 18,97 22.596.601 % 9,97  
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17:16 Alış Satış %  
Dolar 15,5616 15,5666 % 0,58  
Euro 16,2267 16,2397 % 0,78  
Sterlin 19,0526 19,1482 % 0,68  
Frank 15,4388 15,5318 % 0,32  
Riyal 4,1389 4,1596 % 0,61  
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17:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.814 1,62  
Altın Gr. 906 906 4,65  
Cumhuriyet 6.080 6.172 -24,00  
Tam 6.055 6.211 -19,78  
Yarım 2.926 3.004 -9,57  
Çeyrek 1.468 1.502 -4,79  
Gümüş.Ons 21,45 21,48 0,35  
Gümüş Gr. 10,73 10,74 0,22  
B. Petrol 112 112 0,18  
Seans Raporu 17:16
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