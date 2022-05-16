***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.05.2022 15:59
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Zeynel Arı Mali İşler Yöneticisi - Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 29.04.2021 0212 3668865 yatirimciiliskileri@osmanlimenkul.com.tr SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR 921353 - 309797
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 45000 TRY 0,22 Yönetim kurulu üye seçiminde imtiyaz İşlem Görmüyor
B Nama 1,00 TRY 20812759 TRY 99,78 İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030559
BIST
17:182.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -13,79
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.392
17:1815,5670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0895
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
17:1816,2398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1264
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
17:18906,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,28
|Açılış
|: 906,10
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler17:16
|DAGHL
|22,00
|1.507.639
|% 10,00
|
|IMASM
|35,26
|17.040.592
|% 9,98
|
|BAGFS
|17,63
|88.010.191
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.475.208
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.596.601
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.508.220
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.322.186
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.842.704
|% -9,84
|
|GENIL
|18,29
|231.095.032
|% -9,19
|
|SKTAS
|4,01
|24.144.251
|% -7,60
|
|THYAO
|43,06
|3.858.043.048
|% 1,37
|
|GARAN
|14,96
|1.752.047.303
|% -0,13
|
|SAHOL
|19,49
|1.496.058.591
|% 1,04
|
|KRDMD
|15,05
|1.411.835.079
|% -3,96
|
|SISE
|19,53
|1.318.333.469
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,66
|900.413.979
|% -1,12
|
|YKBNK
|4,41
|774.011.778
|% -3,08
|
|GARAN
|14,96
|1.752.047.303
|% -0,13
|
|SKBNK
|1,13
|127.200.926
|% 3,67
|
|KARSN
|5,43
|553.970.561
|% 1,88
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5616
|15,5666
|% 0,58
|
|Euro
|16,2267
|16,2397
|% 0,78
|
|Sterlin
|19,0526
|19,1482
|% 0,68
|
|Frank
|15,4388
|15,5318
|% 0,32
|
|Riyal
|4,1389
|4,1596
|% 0,61
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|1,62
|
|Altın Gr.
|906
|906
|4,65
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,22
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,18
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31YUNSA
Yüzde -7.20 oranında düşüşle 29.14 lira fiyatla işlem gören hissede 804, 386 adet işlem
-
17:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 02 kaybederek (% -0.46 ) 2, 154
-
17:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORCAY, MNDRS, MRGYO, EUHOL, UFUK, BAGFS, TMPOL, DAGHL, RHEAG, IMASM
-
17:29
ULUUN, ORGE, DGGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:29
MAVI, GZNMI, BRMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında