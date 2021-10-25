***OMD* *OSMEN* *ULSFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
25.10.2021 15:23
***OMD******OSMEN******ULSFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
İlgili Şirketler [ULSFA]
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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ulusal Faktoring A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış duyurusu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972177
BIST
15:281.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,32
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
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1.491
En Düşük
1.471
15:289,6644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0618
|Açılış
|: 9,6600
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|Önceki Kapanış
|: 9,5300
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9,8485
En Düşük
9,6055
15:2811,2132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0208
|Açılış
|: 11,2050
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|Önceki Kapanış
|: 11,0900
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11,4799
En Düşük
11,1912
15:28559,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 6,00
|Açılış
|: 559,56
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|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler15:28
|MERIT
|26,18
|24.189.270
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|3.957.581
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|643.223
|% 9,97
|
|TSPOR
|4,43
|65.735.037
|% 9,93
|
|ERBOS
|103,70
|186.172.663
|% 9,91
|
|HLGYO
|2,53
|309.982.205
|% -9,96
|
|YUNSA
|12,19
|34.243.078
|% -8,69
|
|AGESA
|19,86
|5.956.312
|% -7,37
|
|KERVN
|0,75
|974.143
|% -6,25
|
|ANGEN
|22,86
|249.312.432
|% -5,30
|
|GARAN
|9,01
|2.553.613.552
|% -1,21
|
|YKBNK
|2,59
|799.877.759
|% 0,39
|
|SASA
|29,20
|766.381.642
|% 3,33
|
|AKBNK
|5,49
|622.110.391
|% 0,73
|
|TUPRS
|140,90
|612.745.980
|% 1,22
|
|YKBNK
|2,59
|799.877.759
|% 0,39
|
|GARAN
|9,01
|2.553.613.552
|% -1,21
|
|EKGYO
|1,98
|362.585.590
|% 1,02
|
|AKBNK
|5,49
|622.110.391
|% 0,73
|
|HLGYO
|2,53
|309.982.205
|% -9,96
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6607
|9,6644
|% 0,64
|
|Euro
|11,2063
|11,2132
|% 0,19
|
|Sterlin
|13,2508
|13,3173
|% 0,63
|
|Frank
|10,4654
|10,5284
|% 0,22
|
|Riyal
|2,5678
|2,5807
|% 0,60
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|9,82
|
|Altın Gr.
|561
|561
|7,05
|
|Cumhuriyet
|3.702
|3.758
|71,00
|
|Tam
|3.681
|3.774
|69,53
|
|Yarım
|1.779
|1.825
|33,63
|
|Çeyrek
|892
|913
|16,82
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,09
|
|B. Petrol
|85,57
|85,57
|0,93
|