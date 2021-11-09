***OMD* *OSMEN* *ULUFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OMD******OSMEN******ULUFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ULUFA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUlusal Faktoring A.Ş.'nin toplam 48.500.000,-TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin satış sonuçları, sehven hatalı yazılan yurtiçi bireysel yatırımcıların talep ettiği toplam tutar ile yatırımcı sayısı düzeltilmek suretiyle ekte yeniden verilmektedir. Bu değişiklik fiili olarak gerçekleştirilen dağıtım tutarlarını ve dağıtım yapılan yatırımcı sayısını etkilememektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976266BIST