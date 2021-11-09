***OMD* *OSMEN* *ULUFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2021 15:52
***OMD******OSMEN******ULUFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ULUFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ulusal Faktoring A.Ş.'nin toplam 48.500.000,-TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin satış sonuçları, sehven hatalı yazılan yurtiçi bireysel yatırımcıların talep ettiği toplam tutar ile yatırımcı sayısı düzeltilmek suretiyle ekte yeniden verilmektedir. Bu değişiklik fiili olarak gerçekleştirilen dağıtım tutarlarını ve dağıtım yapılan yatırımcı sayısını etkilememektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976266
BIST
16:121.629
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 20,20
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.629
En Düşük
1.605
16:129,7264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0488
|Açılış
|: 9,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
16:1211,2704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0480
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
16:12571,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,76
|Açılış
|: 571,38
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,51
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler16:12
|TSPOR
|6,18
|27.149.445
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,54
|135.794.222
|% 9,38
|
|GSDDE
|4,29
|31.333.173
|% 8,33
|
|NATEN
|36,84
|50.925.790
|% 7,09
|
|KARYE
|13,00
|173.399.339
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|359.741.998
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.134.563
|% -9,90
|
|INVEO
|28,78
|14.622.547
|% -8,92
|
|AKFGY
|5,44
|35.003.787
|% -8,11
|
|PETKM
|7,04
|2.796.108.052
|% 3,23
|
|GARAN
|10,85
|2.193.633.208
|% 0,65
|
|THYAO
|18,06
|2.159.754.965
|% 0,06
|
|SISE
|9,40
|1.760.967.533
|% 4,79
|
|YKBNK
|3,13
|1.113.551.319
|% 2,96
|
|PETKM
|7,04
|2.796.108.052
|% 3,23
|
|YKBNK
|3,13
|1.113.551.319
|% 2,96
|
|ODAS
|1,55
|444.285.486
|% 4,73
|
|GARAN
|10,85
|2.193.633.208
|% 0,65
|
|SISE
|9,40
|1.760.967.533
|% 4,79
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7224
|9,7264
|% 0,50
|
|Euro
|11,2650
|11,2704
|% 0,43
|
|Sterlin
|13,1580
|13,2240
|% 0,51
|
|Frank
|10,5879
|10,6517
|% 0,33
|
|Riyal
|2,5867
|2,5997
|% 0,53
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|2,66
|
|Altın Gr.
|569
|570
|1,90
|
|Cumhuriyet
|3.773
|3.830
|3,00
|
|Tam
|3.756
|3.850
|4,62
|
|Yarım
|1.815
|1.862
|2,23
|
|Çeyrek
|910
|931
|1,12
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,61
|83,61
|0,18
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:25EGEPO
Yüzde 5.47 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 120, 762 adet işlem
-
16:24XU100
Endeks 1, 627 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 23, 775.00 milyon TL de
-
16:24NATEN
Yüzde 7.09 oranında artışla 36.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 432, 496 adet işlem
-
16:23VKING
Yüzde 5.47 oranında artışla 6.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 473, 286 adet işlem
-
16:22GSDDE
Yüzde 8.33 oranında artışla 4.29 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 358, 492 adet işlem