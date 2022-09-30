***OMD* *OSMEN* *USAK* *MRGYO* *TEKTU* *SANEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
30.09.2022 08:57
***OMD******OSMEN******USAK******MRGYO******TEKTU******SANEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MRGYO, OMD, OSMEN, SANEL, TEKTU, USAK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066255
BIST
12:103.150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 3,12
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.168
En Düşük
3.130
12:1018,5586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0528
|Açılış
|: 18,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4676
12:1018,2517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0943
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,1538
12:10996,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,15
|Açılış
|: 995,72
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler12:07
|BFREN
|1.529,40
|47.088.662
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|811.733
|% 9,98
|
|ZOREN
|3,55
|303.196.182
|% 9,23
|
|ARASE
|142,30
|77.101.438
|% 8,21
|
|CANTE
|128,00
|56.595.228
|% 8,02
|
|CASA
|118,70
|173.183
|% -9,94
|
|BRKO
|1,87
|287.303
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,22
|125.258
|% -7,74
|
|BASCM
|3,77
|24.920
|% -6,91
|
|ENSRI
|19,40
|55.957.970
|% -5,27
|
|ISGYO
|6,34
|1.846.355.126
|% -4,66
|
|THYAO
|68,60
|1.208.343.671
|% 0,00
|
|SASA
|67,85
|955.795.645
|% 3,04
|
|ALARK
|56,55
|830.432.397
|% 0,44
|
|VESTL
|39,28
|786.597.173
|% 4,14
|
|ISGYO
|6,34
|1.846.355.126
|% -4,66
|
|ODAS
|6,21
|668.698.555
|% 4,55
|
|TSKB
|2,43
|258.232.517
|% -3,19
|
|EKGYO
|3,82
|361.682.556
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,55
|303.196.182
|% 9,23
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5451
|18,5549
|% 0,27
|
|Euro
|18,2290
|18,2430
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,6983
|20,8021
|% 0,93
|
|Frank
|18,9267
|19,0407
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9230
|4,9477
|% 0,30
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|10,05
|
|Altın Gr.
|996
|996
|8,06
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|53,00
|
|Tam
|6.666
|6.744
|12,00
|
|Yarım
|3.243
|3.297
|6,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.648
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|0,19
|
Seans Raporu
12:07
daha fazla
-
12:21ODAS
Yüzde 4.38 oranında artışla 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 642, 201 adet işlem
-
12:20ULUFA
Yüzde 4.70 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 218, 194 adet işlem
-
12:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 87 kaybederek (% -0.23 ) 3, 433
-
12:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISGYO, TRKCM, ODAS
-
12:18XU100
Endeks 3, 149 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 16, 887.00 milyon TL de