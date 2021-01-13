***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
13.01.2021 09:16
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OPD fon için 12.01.2021 tarihinde 26.02.2021 vade ve %3,02 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901689
BIST
10:361.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 14,96
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.566
En Düşük
1.559
10:367,4322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0222
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4753
En Düşük
7,4139
10:369,0838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0202
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0643
10:36443,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,02
|Açılış
|: 443,98
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
443,77
BIST En Aktif Hisseler10:36
|PSDTC
|31,24
|13.311.793
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.311.793
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.311.793
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.311.793
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|252.527
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|110.261
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,90
|136.288
|% -9,94
|
|SELEC
|13,21
|10.289.638
|% -4,14
|
|KUTPO
|65,95
|88.641.214
|% -3,86
|
|YESIL
|155,00
|11.435.967
|% -3,61
|
|SISE
|7,80
|671.292.709
|% 2,09
|
|THYAO
|13,11
|423.422.032
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,50
|308.915.635
|% 2,04
|
|PETKM
|5,30
|293.339.545
|% 0,19
|
|TSKB
|1,93
|225.723.256
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,50
|308.915.635
|% 2,04
|
|TSKB
|1,93
|225.723.256
|% 1,58
|
|SISE
|7,80
|671.292.709
|% 2,09
|
|PETKM
|5,30
|293.339.545
|% 0,19
|
|KARSN
|3,88
|130.285.229
|% 0,26
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4283
|7,4322
|% -0,30
|
|Euro
|9,0770
|9,0838
|% -0,22
|
|Sterlin
|10,1478
|10,1987
|% -0,09
|
|Frank
|8,3612
|8,4116
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9746
|1,9845
|% -0,32
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|2,84
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,51
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|56,99
|56,99
|0,41
|