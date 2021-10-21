***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
21.10.2021 13:36
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OUR fon için 21.10.2021 tarihinde 06.12.2021 vade ve %1,51 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971667
BIST
15:071.471
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 15,63
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.473
En Düşük
1.454
15:079,6194
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1193
|Açılış
|: 9,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
15:0711,1920
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1122
|Açılış
|: 11,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
15:07554,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 9,41
|Açılış
|: 554,62
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler15:05
|DOBUR
|41,14
|8.746.073
|% 10,00
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|87.386.020
|% 9,97
|
|KARTN
|50,95
|67.027.889
|% 9,24
|
|HLGYO
|2,82
|135.642.021
|% 7,63
|
|MERIT
|24,24
|27.873.738
|% -8,11
|
|FADE
|7,95
|209.421.125
|% -7,56
|
|IHYAY
|0,83
|12.244.171
|% -6,74
|
|OLMK
|7,19
|4.628.977
|% -6,62
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|GARAN
|9,06
|1.322.113.253
|% 0,78
|
|SISE
|8,52
|749.266.903
|% 1,91
|
|TUPRS
|139,00
|722.919.354
|% 1,98
|
|THYAO
|14,07
|676.780.634
|% 0,72
|
|KRDMD
|7,43
|611.079.699
|% 2,48
|
|YKBNK
|2,53
|435.524.496
|% 1,61
|
|GARAN
|9,06
|1.322.113.253
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,94
|244.280.160
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,62
|253.533.068
|% 2,34
|
|SISE
|8,52
|749.266.903
|% 1,91
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|10,85
|
|Altın Gr.
|555
|555
|9,41
|
|Cumhuriyet
|3.653
|3.708
|84,00
|
|Tam
|3.637
|3.728
|87,84
|
|Yarım
|1.758
|1.803
|42,49
|
|Çeyrek
|882
|902
|21,25
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,37
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|0,13
|
|B. Petrol
|85,47
|85,47
|0,86
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:16AKFGY
Yüzde 6.94 oranında artışla 5.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 950, 928 adet işlem
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15:15BIOEN
Yüzde 4.98 oranında artışla 27.84 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 491, 460 adet işlem
-
15:13ERBOS
Yüzde 9.97 oranında artışla 94.35 lira fiyatla işlem gören hissede 950, 626 adet işlem
-
15:12XU100
Endeks 1, 472 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 12, 242.00 milyon TL de
-
15:12KARTN
Yüzde 8.38 oranında artışla 50.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 281, 171 adet işlem