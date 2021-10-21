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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

21.10.2021 13:36



***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

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Açıklamalar

OUR fon için 21.10.2021 tarihinde 06.12.2021 vade ve %1,51 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971667


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DOBUR 41,14 8.746.073 % 10,00  
COSMO 11,68 1.250.531 % 9,98  
ERBOS 94,35 87.386.020 % 9,97  
KARTN 50,95 67.027.889 % 9,24  
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Altın Gr. 555 555 9,41  
Cumhuriyet 3.653 3.708 84,00  
Tam 3.637 3.728 87,84  
Yarım 1.758 1.803 42,49  
Çeyrek 882 902 21,25  
Gümüş.Ons 24,35 24,37 0,19  
Gümüş Gr. 7,51 7,52 0,13  
B. Petrol 85,47 85,47 0,86  
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