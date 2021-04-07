***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021-1.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri10.827,97 % 0,01057039Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0001177Bağımsız Denetim Ücreti2.103,77 % 0,00205372Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.260,28 % 0,02173073Fon Yönetim Ücreti637.970,75 % 0,62279418Hisse Senedi Komisyonu127.337,95 % 0,12430873Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar722,2 % 0,00070502Türev Araçlar Komisyonu36.278,58 % 0,03541556Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları2.301 % 0,00224626Diğer Giderler2.415,15 % 0,0023577TOPLAM GİDERLER842.338,22 % 0,82229999DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ102.436.851,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924281BIST