***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021-1.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.496,43 % 0,0054536Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00026339Bağımsız Denetim Ücreti2.103,77 % 0,00459581Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.121,77 % 0,02429618Fon Yönetim Ücreti191.712,35 % 0,41880717Hisse Senedi Komisyonu30.033,37 % 0,06560971Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 157769Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları2.301 % 0,00502667Diğer Giderler1.997,32 % 0,00436327TOPLAM GİDERLER242.608,78 % 0,52999349DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ45.775.803,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924282BIST