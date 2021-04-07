***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021-1.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0,00512684Tescil ve İlan Giderleri2.279,94 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0000751Bağımsız Denetim Ücreti2.902,32 % 0,00097582Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.865,54 % 0,02860979Fon Yönetim Ücreti38.700,89 % 0,15868629Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu797,87 % 0,00303025Gecelik Ters Repo Komisyonu942,06 % 0,00283908Vadeli Ters Repo Komisyonu2.335,85 % 0,00053893Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0,00318535Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar350,45 % 0,00018201Türev Araçlar Komisyonu205,13 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.657,09 % 0,00613969TOPLAM GİDERLER60.157,71 % 0,20938914DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.596.400,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924283BIST