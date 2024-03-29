***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
29.03.2024 12:05
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )
Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun ("Fon") takip ettiği BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı 25 Getiri Endeksi'nde ("Endeks") bulunan paylarda yapılacak dönemsel değişiklik ile ilgili olarak Borsa İstanbul A.Ş ("Endeks Hesaplayıcısı") tarafından yapılan değişiklikler ile ilgili olarak Endeks Hesaplayıcısı tarafından 1261193 nolu KAP bildirimi yapılmıştır. Endeks içeriğinde yapılan değişiklikler 01/04/2024 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.
Bildirimde bulunan ve takip edilen endeksi etkileyecek değişiklikler aşağıda bulunmaktadır.
Endekse Alınacak Paylar:
BRSAN BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Endeksten Çıkarılacak Paylar:
ARCLK ARÇELİK A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264200
BIST
'
15:519.116
En Düşük
|Değişim
|: 0,40%
|| 36,44
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.056
En Yüksek
9.154
15:5132,3908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0734
|Açılış
|: 32,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2128
15:5135,0870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0219
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
15:512.325,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,22
|Açılış
|: 2.325,64
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.314,41
BIST En Aktif Hisseler15:51
|ALVES
|63,25
|922.322.740
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|21.620.876
|% 10,00
|
|BSOKE
|25,52
|197.718.834
|% 10,00
|
|ISSEN
|11,11
|16.258.202
|% 10,00
|
|DITAS
|24,22
|41.110.390
|% 9,99
|
|SODSN
|214,40
|9.339.693
|% -9,99
|
|VRGYO
|45,06
|549.495.820
|% -9,97
|
|NTHOL
|26,72
|157.885.165
|% -9,97
|
|EUKYO
|25,86
|14.450.679
|% -9,96
|
|ENSRI
|27,00
|124.262.871
|% -9,94
|
|SASA
|43,54
|7.026.713.757
|% 1,26
|
|THYAO
|297,00
|6.423.472.049
|% -0,25
|
|ISCTR
|11,44
|2.877.494.929
|% 1,87
|
|AGROT
|37,04
|2.587.726.706
|% 5,05
|
|AKBNK
|47,00
|2.283.673.337
|% 0,47
|
|ZOREN
|5,89
|2.193.647.505
|% 3,70
|
|ISCTR
|11,44
|2.877.494.929
|% 1,87
|
|SASA
|43,54
|7.026.713.757
|% 1,26
|
|EKGYO
|9,97
|1.099.595.773
|% 3,10
|
|PEKGY
|13,70
|1.180.458.653
|% 8,90
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3833
|32,3908
|% 0,23
|
|Euro
|35,0285
|35,0870
|% 0,06
|
|Sterlin
|41,1355
|41,3417
|% 0,80
|
|Frank
|36,1329
|36,3140
|% 0,77
|
|Riyal
|8,6760
|8,7195
|% 0,60
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:51
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