***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )TürkçeFonun Takip Ettiği Endekse İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOsmanlı Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun ("Fon") takip ettiği BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı 25 Getiri Endeksi'nde ("Endeks") bulunan paylarda yapılacak dönemsel değişiklik ile ilgili olarak Borsa İstanbul A.Ş ("Endeks Hesaplayıcısı") tarafından yapılan değişiklikler ile ilgili olarak Endeks Hesaplayıcısı tarafından 1261193 nolu KAP bildirimi yapılmıştır. Endeks içeriğinde yapılan değişiklikler 01/04/2024 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.Bildirimde bulunan ve takip edilen endeksi etkileyecek değişiklikler aşağıda bulunmaktadır.Endekse Alınacak Paylar:BRSAN BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Endeksten Çıkarılacak Paylar:ARCLK ARÇELİK A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264200BIST