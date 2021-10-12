***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2021 11:26
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu iç tüzüğü ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969731
BIST
12:551.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,00
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
12:558,9940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0072
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9827
12:5510,4108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0130
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
12:55509,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,42
|Açılış
|: 509,15
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler12:55
|MERIT
|23,16
|9.168.674
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|319.394
|% 9,97
|
|EDIP
|3,81
|37.590.811
|% 9,80
|
|GESAN
|23,38
|107.011.887
|% 8,24
|
|NUGYO
|14,91
|11.685.565
|% 6,88
|
|KLNMA
|18,92
|235.724
|% -9,99
|
|PRKAB
|21,30
|63.676.252
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|123.121.049
|% -9,95
|
|ERSU
|4,55
|16.806.614
|% -6,95
|
|YUNSA
|14,82
|44.125.801
|% -6,68
|
|GARAN
|9,52
|833.175.910
|% 0,85
|
|KRDMD
|6,82
|381.838.781
|% 0,15
|
|TUPRS
|127,20
|363.493.515
|% 1,11
|
|SASA
|28,36
|362.298.626
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,42
|329.728.977
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|329.728.977
|% 0,00
|
|GARAN
|9,52
|833.175.910
|% 0,85
|
|ODAS
|1,50
|129.469.865
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,79
|107.409.008
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,82
|381.838.781
|% 0,15
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9931
|8,9940
|% -0,08
|
|Euro
|10,4003
|10,4108
|% 0,13
|
|Sterlin
|12,1963
|12,2575
|% -0,03
|
|Frank
|9,6596
|9,7178
|% -0,03
|
|Riyal
|2,3900
|2,4020
|% -0,12
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|6,01
|
|Altın Gr.
|509
|510
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.374
|3.425
|23,00
|
|Tam
|3.359
|3.444
|24,01
|
|Yarım
|1.624
|1.666
|11,61
|
|Çeyrek
|814
|833
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,66
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,01
|
|B. Petrol
|83,83
|83,83
|0,18
|