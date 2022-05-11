***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
11.05.2022 11:55
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açık Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.427 TL % 0 11/05/2022 12/05/2022 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029125
BIST
13:532.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -13,83
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.472
13:5315,3370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0907
|Açılış
|: 15,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
13:5316,2243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1418
|Açılış
|: 16,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
13:53913,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 11,01
|Açılış
|: 913,43
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,17
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler13:53
|ULUUN
|10,38
|70.398.613
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.052.992
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.170.419
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|29.503.388
|% 9,95
|
|ACSEL
|51,45
|13.306.908
|% 9,94
|
|KLMSN
|11,16
|14.602.775
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.580.982
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|764.008
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|134.153.644
|% -9,98
|
|MERCN
|14,17
|25.653.790
|% -9,97
|
|THYAO
|42,24
|1.624.350.015
|% 0,09
|
|SISE
|19,97
|1.244.678.930
|% -0,35
|
|KRDMD
|16,53
|1.023.398.317
|% -0,24
|
|SAHOL
|20,78
|857.258.702
|% 1,37
|
|ASELS
|24,18
|817.768.418
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,75
|416.056.850
|% -0,72
|
|VAKBN
|4,45
|387.951.334
|% -3,05
|
|DOHOL
|3,72
|311.455.604
|% -3,12
|
|PETKM
|10,30
|756.309.960
|% 1,18
|
|YKBNK
|4,81
|328.147.046
|% -0,82
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3302
|15,3370
|% 0,59
|
|Euro
|16,2064
|16,2243
|% 0,88
|
|Sterlin
|18,8709
|18,9656
|% 0,67
|
|Frank
|15,4229
|15,5158
|% 0,98
|
|Riyal
|4,0747
|4,0951
|% 0,41
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|15,35
|
|Altın Gr.
|913
|913
|11,01
|
|Cumhuriyet
|6.163
|6.256
|9,00
|
|Tam
|6.131
|6.287
|2,47
|
|Yarım
|2.963
|3.041
|1,19
|
|Çeyrek
|1.486
|1.521
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,82
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,30
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,37
|